Kevätmyrsky yllätti! Aku Hirviniemen luminen kuva-arvoitus naurattaa somessa

”Etsi kuvasta mäyräkoira”.

Etelä-Suomessa koettiin lauantaiaamuna rivakka lumikuuro. Siitä osansa sai myös näyttelijä Aku Hirviniemi, joka julkaisi Instagram-tilillään lumisen kuvan.

Kuvassa Hirviniemi lenkittää koiraansa Elsaa, mutta Elsaa ei kuvasta niin vain bongaakaan. Kuusivuotias mäyräkoira on nimittäin kerännyt turkkiinsa huomattavan määrän lunta, ja koira on väriltään samaa sävyä kuin tie jolla parivaljakko kulkee, joten se maastoutuu taustaansa erinomaisen hyvin.

– Etsi kuvasta mäyräkoira, Hirviniemi sanailee kuvatekstissä.

Hirviniemen seuraajat riemastuivat kevättalven henkeä hehkuvasta otoksesta. Muutamassa tunnissa kuva on kerännyt tuhansia tykkäyksiä ja yli sata kommenttia, joista useimmissa kommentoijat ilmaisevat huvittuneisuuttaan muun muassa nauruemojein.

– Oikeesti, en meinannut löytää, eräs kommentoija tuskaili.

– Voi ei!! Onko nyt se kuuluisa koiranilma, toinen sanailee.

– Jos ei olisi tiennyt etsiä niin yksi sadasta olisi huomannut koiran, kolmas arvelee.

Myös suomalainen sää sai kommenttiketjussa osakseen sivaltavia havaintoja.

– Kaksi kuukautta juhannukseen, eräs huomauttaa silmiään pyöritellen.

– Hän varmaan arvostaa tätä Suomen kevättä, toinen kommentoi koiraan viitaten.

Eräs kommentoija suhtautui Hirviniemen pulmaan muita ratkaisukeskeisemmin:

– Onneks oman löytää nykyään helposti lumipyryn keskeltä. Hankin hevosen ni ei huku, eräs kommentoija tuumaa.

Hirviniemi, hänen kihlattunsa Sonja Kailassaari ja pariskunnan Elsa-koira ovat hauskuuttaneet Hirviniemen someseuraajia aiemminkin.

Vuosi sitten Hirviniemi repi huumoria trimmausoperaatiosta. Hirviniemi julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään videon, jossa Kailassaari istuu ilman housuja kylpyhuoneen lattialla.

– Mitä ihmettä? Mitä ihmettä??? Äänet päälle!!! Hirviniemi kirjoitti kuvatekstissään.

Videolla kuului ainoastaan trimmerin ääni ja Hirviniemi kuvasi lattialla istuvaa Kailassaarta takaa päin. Pian kuitenkin paljastui, että Kailassaari trimmasi kylpyhuoneessa Elsaa.

Pian 7-vuotias Elsa on rodultaan karkeakarvainen mäyräkoira. Koiralla on myös oma Instagram-tili, jolla on yli 6 000 seuraajaa.