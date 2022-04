Jennifer Lopez, 52, ja Ben Affleck, 49, menivät kihloihin! Edellinen kerta päättyi karvaaseen pettymykseen 18 vuotta sitten

Jennifer Lopez ja Ben Affleck ovat menneet kihloihin jo toistamiseen.

Hollywoodin tämän hetken kuumin tähtipari Jennifer Lopez, 53, ja Ben Affleck, 49, ovat menneet kihloihin, kertoo People. Lopezin edustaja vahvisti ilouutisen lehdelle.

Epäilykset kihloista nousivat puheenaiheeksi jo muutamia päiviä aiemmin, kun näyttelijä-laulaja bongattiin valtava timanttisormus vasemmassa nimettömässä. Eilen perjantaina Lopez vihjaili asiasta Twitterissä.

– Isoja uutisia luvassa, tähti hehkutti sormusemojin kera.

Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin suhteesta tekee poikkeuksellisen se, että he ovat yhdessä jo toistamiseen. Lopez ja Affleck olivat 2000-luvun seuratuin pariskunta, joka erosi dramaattisesti vain hetkeä ennen hääpäiväänsä. He antoivat tuolloin eron syyksi sen, että suhde sai liikaa huomiota mediassa.

Molemmat ovat sittemmin olleet naimisissa tahoillaan, mutta vasta Lopezin erottua entisestä kumppanistaan Alex Rodriguezista viime vuoden maaliskuussa he löysivät toisensa uudelleen peräti 17 vuoden jälkeen.

Kaksikosta on tullut ilmiö, joka on nimetty Benniferiksi.

Heillä molemmilla on lapsia edellisistä liitoistaan, ja mediatietojen mukaan pari on jo tavannut toistensa lapsia. Affleckilla on kolme lasta entisen vaimonsa Jennifer Garnerin kanssa. Lopezilla on puolestaan kaksoset ex-miehensä Marc Anthonyn kanssa.

Tuoreimpien lehtitietojen mukaan kihlapari on mitä ilmeisimmin ostamassa yhteistä kotia Los Angelesin Bel Airista. Lopezilla ja Affleckilla on kiikarissaan kymmenen makuuhuoneen kartano, jossa koko uusioperhe mahtuisi ongelmitta asumaan.

Tonttia ja kartanoa myy texasilainen miljonääri Todd Lemkin. Alkuperäinen hinta hulppealle kodille oli 65 miljoonaa dollaria (noin 58 miljoonaa euroa).

Daily Mailin mukaan pari on bongattu kiertelemässä myytäviä taloja jo viime vuoden puolella.

