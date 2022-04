Brooklyn Beckhamin unelmahäissä ei paljoa penniä venytetä.

Tänään on se päivä, kun David ja Victoria Beckhamin esikoinen Brooklyn Beckham, 23, astelee avioon järkälemäisessä hääspektaakkelissa. Brooklyn saa vaimokseen miljardiomaisuuden parissa varttuneen mallikaunottaren, Nicola Pelzin, 27.

Hääseremonia pidetään Floridan Palm Beachilla, Peltzin perheen omistamassa kartanossa, jonka arvoksi on kerrottu huimat 90 miljoonaa euroa. Kartanoon kuuluu 4 000 neliömetrin kokoinen rantatalo, sekä rantaviivaa silmän kantamattomiin.

Juhlien kokonaishintalapuksi on kerrottu 3,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy muun muassa kolme hääpukua, kolme hääsuunnittelijaa ja pitkä lista a-luokan julkkisvieraita.

Perjantai-iltana alkaneiden juhlien on määrä kestää kaiken kaikkiaan kolme päivää.

Brooklyn Beckhamin tulevan vaimon vanhemmat ovat kolme kertaa rikkaampia kuin David ja Victoria Beckham.

Vaikka Peltzin tuleva anoppi tunnetaan muoti-ikonina, morsian on palkannut itselleen oman stylistin – eikä aivan ketä tahansa tyylineuvojaa. Peltz rekrytoi Leslie Fremarin, joka on työskennellyt Hollywoodin supertähtien, kuten Demi Mooren ja Charlize Theronin, kanssa.

Nicolan kaikki hääpuvut ovat Valentinon käsialaa ja ne lennätettiin hänen luokseen roomalaisesta ateljeesta.

Huhujen mukaan hääpaikka on koristeltu valkoisin kukkasin ja niiden sommittelusta vastaa sama henkilö, joka koristeli hääpaikan miljardööri Bill Gatesin tyttärelle.

Valtavalle tontille on lehtitietojen mukaan tuotu kolme jättimäistä juhlatelttaa, joista jokainen vetää sisäänsä tuhat henkilöä. Vastaavanlaisia telttoja käytetään normaalisti suurissa tapahtumissa, kuten konserteissa ja markkinoilla.

Teltoista suurin on varattu musiikille ja tanssille. Siellä häävieraita viihdyttää dj-pöydän takana rap-legenda Snoop Dogg.

Daily Mailin mukaan juhlan ruokapuolesta vastaa paikallinen huippukokki Thierry Isambert, joka vastikään kokkaili myös ex-presidentti Bill Clintonille. Häämenusta löytyy kaikkea vegaanisesta ruokavaliosta dieettiruokaan.

Sulhasen isän tehtävä on varmistaa, että kaikki Beckhamin perheen miehet näyttävät mahdollisimman hyvältä.

Brooklynin ja Nicolan häitä kuvaillaan Miamin rikkaiden ja brittijulkkisten kokoontumiseksi, eikä syyttä. Vieraslistalta löytyy sellaisia nimiä kuin julkkiskokki Gordon Ramsay, näyttelijä Eva Longoria, Madonnan poika Rocco Richie ja entinen jalkapallosuuruus Phil Neville. Myös Victoria Beckhamin Spice Girls -bändikavereista Melanie Brown on vahvistanut tulonsa.

Brooklynin kummisetä Sir Elton John ei pääse häihin, sillä hän on kiertueella. Toinen kummi, jalkapalloagentti Dave Gardner, sen sijaan kunnioittaa tilaisuutta läsnäolollaan.

Häävieraiden joukossa on myös muiden lajien urheilijoita, kuten amerikkalaisen jalkapallon legenda Tom Brady, joka saapuu juhliin supermallivaimonsa, Gisele Bündchen, kanssa. Hurjimmat huhut kertovat, että myös Sussexin herttuapari, Harry ja Meghan, olisivat kutsuttujen listalla.

Juhlan tärkeimpiä vieraita ovat kuitenkin hääparin omat perheenjäsenet. Brooklynin nuoremmat veljet, Romeo ja Cruz, ovat nimetty bestmaneiksi. Perheen 10-vuotias kuopus Harper on puolestaan yksi morsiusneidoista.

Perheen äiti Victoria hehkutti iloista perhetapahtumaa jo myöhään perjantai-iltana Instagramissa.

– Meillä on jännittävä viikonloppu edessämme. Suukkoja Miamista! Rakastamme teitä Brooklyn ja Nicola, tuleva anoppi kirjoitti kuvasarjan yhteydessä.

Lehtitietojen mukaan kaikkia häävieraita on jo etukäteen kielletty jakamasta kuvia häistä sosiaaliseen mediaan, sillä juhlan taltioiminen on annettu yksinoikeudella muotilehti Voguelle. Mediajätin tavoite on tallentaa videolle ja kuviin häiden jokainen hetki.

BROOKLYN ja Nicola tapasivat vuonna 2017 ja alkoivat seurustella kaksi vuotta myöhemmin. Pari ilmoitti kihlauksestaan heinäkuussa 2020.

– Kaksi viikkoa sitten pyysin sielunkumppanini kättä ja hän vastasi kyllä. Olen, hitto soikoon, maailman onnekkain mies, Brooklyn kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Myösmorsian kommentoi kihlausta:

– En malta odottaa, että saan viettää loppuelämäni vierelläsi. Rakkautesi on arvokkain saamani lahja.

