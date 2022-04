Uskomatonta kieroilua Farmi-ohjelmassa: Yksi kilpailija saa koskemattomuuden – taustalla jäätävä huijaus

Farmin kaksintaistelussa nähtiin täysin poikkeuksellinen lopputulos.

Farmi Suomen uusimmassa jaksossa nähtiin erikoinen näytelmä, jonka lopputuloksena yksi kilpailijoista sai koskemattomuuden.

Jos et halua tietää juonipaljastuksia, lopeta lukeminen tähän.

Kun juontaja Susanna Laine julisti jakson alussa Tainan torppariksi, hän paljasti samalla, että tällä kertaa kaksintaistelu on erilainen. Poikkeuksellisesti torpparin saa haastaa, kaksintaistelun voittaja nappaa itselleen koskemattomuuden kahden jakson ajaksi ja hävinnytkin palaa Farmille.

Sääntömuutos aiheutti säpinää koko porukassa ja sai tiukasti yhdessä pelaavan parivaljakon, Tainan ja Teemun, miettimään itselleen mahdollisimman edullista suunnitelmaa.

Kaksikko kehitti ovelan juonen, jossa Taina nimeää Teemun, Teemu haastaa Tainan ja häviää kaksintaistelun tahallaan. Tällä peliliikkeellä Teemu uskoo kaksikon olevan tulevissa jaksoissa turvassa.

Taina ja Teemu hiovat huijauksen huippuunsa laavulla.

– Taina valitsee tiedon, ja tuun häviämään sen tahallaan, koska joskus pitää hävitä, jotta voi voittaa – ja nyt, jos koskaan, on se aika! Teemu uhoaa.

Teemu ja Taina käyvät tarkasti läpi, miten pitävät toisensa ajan tasalla pelin aikana.

– Meillä oli pieni koodikieli, että jos Taina ei tiedä, hän sanoo, että en kyllä tiedä, ja siitä mä sit tiedän, että Taina ei tiedä, Teemu selittää.

Koodi pääsi testiin tehtävässä, jossa Tainan ja Teemun piti tunnistaa neljä kasvia. Taina ei saanut viimeistä päähänsä, joten Teemukin joutui säveltämään vastauksensa, vaikka tiesi, että kyseessä on rosmariini.

– Mä mietin, että mitä mä voin tehdä! Tajua nyt saakeli, että se on yrtti. Vähän jännitti, ettei me vaan narahdeta! Teemu sanoo.

Lopulta Taina nimeää kasvin tyrniksi ja Teemu dilliksi. Muiden farmilaisten reaktioista päätellen sumutus meni läpi.

– En tiedä, kuinka moni on käynyt kasvimaalla, siellähän sitä rosmariinia kasvaa, sitä on tullut pehtoorin palkintonakin ja sitä on istutettu uudestaan kasvimaalle. Voi olla, että tuommoinen kilpailutilanne tekee sen, että sitä ei usko, voiko se olla yritti, jos muut on puulajeja, Akseli sanoo.

Kaksintaistelussa Taina nappasi suunnitelmien mukaan voiton ja on turvassa kaksintaisteluilta kahden jakson ajan.

Farmi Suomi joka lauantai ilmaiseksi Ruudussa heti aamulla ja Nelosella kello 20.