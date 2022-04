Eronnut Jason Momoa joutui heti villien suhdehuhujen kohteeksi – näistä Oscar-jatkojen kuvista kohu syntyi

Momoan on huhuttu tapailevan näyttelijäkollegaansa.

Näyttelijä Jason Momoa, 42, erosi vaimostaan Lisa Bonetista, 54, tammikuussa. Ex-pari oli yhdessä 16 vuotta ja heillä on kaksi lasta.

Eron jälkeen on arvuuteltu kiivaasti, kuka on seuraava Momoan mielitietty. Erityisesti on spekuloitu, että Momoa tapailisi näyttelijä Kate Beckinsalea.

Huhut saivat alkunsa maaliskuussa, kun kaksikko nähtiin läheisissä tunnelmissa Vanity Fairin Oscar-jatkoilla maaliskuussa. Heidät ikuistettiin kuviin, joissa Momoan nähdään lainanneen takkiaan Beckinsalelle.

Huhut suhteesta voidaan nyt unohtaa, sillä Momoa on kiistänyt väitteet.

– Se oli hullua. Kaikki kyselivät, seurustelenko. En, en, se oli ritarillisuutta – nainen oli kylmissään, Momoa sanoi Fox Newsin mukaan.

Momoan mukaan hän keskusteli Beckinsalen kanssa Englannista, mistä Beckinsale on kotoisin. Momoa puolestaan oli ollut maassa kuvaamassa Aquaman 2 -elokuvaa.

– Emme missään nimessä ole yhdessä, tähti painotti.

– Hän on hyvin mukava. Minäkin olin mukava hänelle, olin herrasmies. Nyt en anna takkiani enää kenellekään, mies jatkoi.

Kate Beckinsale on 48-vuotias brittinäyttelijä.

Momoa ei ole tiettävästi seurustellut eronsa jälkeen. Momoan liitto Bonetin kanssa kesti viisi vuotta. Heidän lapsensa ovat 13- ja 14-vuotiaita.

MOMOA tunnetaan hyvin roolistaan Game of Thrones -sarjassa. Sen lisäksi hänet on nähty muun muassa elokuvissa Aquaman ja Conan the Barbarian sekä sarjoissa Baywatch ja Stargate Atlantis.