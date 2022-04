Anna Puu julkaisi harvinaisen kuvan pienokaisensa kanssa – poika mukana tv-ohjelman kulisseissa

Anna Puun mukana torstaisissa harjoituksissa nähtiin varsin nuori apuvalmentaja.

The Voice of Finland -ohjelman tähtivalmentaja, laulaja Anna Puu, 40, ilahdutti seuraajiaan julkaisemalla Instagramissa kuvan pienokaisestaan.

Torstaina julkaistussa kuvassa vajaan vuoden ikäinen poikalapsi istuu äitinsä olkapäillä kuulosuojaimet päässään ja tutti suussaan.

– Valmennushommat on hyvä aloittaa jo varhaisessa vaiheessa, Anna Puu kirjoittaa.

The Voice of Finlandin livejaksot alkavat tänään perjantaina.

– Täällä me ollaan Logomolla treenaamassa perjantain liveä varten! Ekana vuorossa mun ja SipeTonin tiimit. Ja hei, vihdoinkin saadaan yleisöä paikalle.

Seuraajilta löytyi nasevia huomioita kuvan kommenttikenttään.

– Tuo lapsi töihin -päivä.

– Mini-Puu.

– Paras valkku olkapäillä.

– Ihana, nähdäänkö hänet liveissä? eräs kyselee.

Anna Puun ja tuottaja Jukka Immosen ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi toukokuussa 2021. Anna Puulla on vuonna 2010 syntynyt tytär aiemmasta liitostaan.

Anna Puu kertoi raskaudestaan omalla Instagram-tilillään joulukuussa 2020. Laulaja on kertonut aiemmin Me Naisten haastattelussa tienneensä aina haluavansa äidiksi.

– Minulle olisi ollut katastrofi, jos en olisi tullut äidiksi. Se rakkaus vain on minussa. Äitiys maadoittaa, saa asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja pakottaa tiettyjen rutiinien pariin, hän on kertonut Me Naisille.

Anna Puu tuli alun perin tunnetuksi vuonna 2008, kun hän sijoittui Idols-laulukisassa toiseksi. Hän on julkaissut viisi albumia ja hänet on palkittu seitsemällä Emma-pystillä. Puu on nähty televisiossa The Voice of Finland -kilpailun tähtivalmentajan roolin lisäksi Vain elämää -ohjelmassa.