Onko tässä kaikkien aikojen erikoisin käsilaukku? Kylie Jenner edusti oudossa muotiluomuksessa, jota kaikki himoitsevat

Kylie Jennerin uusi käsilaukku ihastuttaa somessa.

”Maailman kuumin laukku”. Sillä nimellä muotijulkaisu Vogue tituleeraa sometähti Kylie Jennerin omistamaa ja kaikkien muiden himoitsemaa käsilaukkua, joka on valmistettu lasista.

Jenner edusti lasilaukkunsa kanssa pressipäivässä, jossa markkinoitiin Kardashianien uutta tv-sarjaa. Läpinäkyvän laukun sisään Jenner oli ujuttanut kaksi huulituotetta omasta meikkisarjastaan.

Lasilaukun on valmistanut yhteistyössä lasivalmistaja Heven ja pariisilainen muotibrändi Coperni. Laukku näki päivänvalon Copernin uusimmassa syys- ja talvimalliston muotinäytöksessä, jossa laukkua sai kantaa huippumalli Gigi Hadid.

Pirunsarvilla varustettu lasilaukku nousi kaikkien muotitietoisten huulille sen jälkeen, kun Kylie Jenner julkaisi siitä kuvan omassa Instagramissaan.

Veistokselliseen laukkuun muoti-ikonina tunnettu Jenner yhdisti luonnonvaalean housupuvun, jonka lahkeet olivat osittain läpinäkyvää kangasta.

Kylie Jenner on tätä nykyä yksi sosiaalisen median seuratuimmista henkilöistä, joka tuli alun perin julkisuuteen tv-realitysta Keeping Up with the Kardashians. Suursuosioon nousseessa sarjassa seurattiin yhdysvaltalaisen seurapiiriperheen elämää lähes 14 vuoden ajan.

Ohjelman viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa kesäkuussa 2021, ja sarjan päättymistä pidettiin yhden aikakauden loppuna.

Ei kuitenkaan mennyt kauaakaan, kun Kardashienin ilmoitettiin palaavan ruutuihin uuden ohjelman tiimoilta. Perheen arkea on kuvattu jo puolisen vuotta suoratoistopalvelu Hulun uuteen tosi-tv-ohjelmaan, joka kantaa tiettävästi nimeä Kardashians.

Kylie Jenner on Kim, Kourtney ja Khloé Kardashianin siskopuoli.