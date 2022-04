Näyttelijätähti julkaisi itsestään täysin tunnistamattoman kuvan – jopa oman aviomiehen leuka loksahti

Suosittu brittitähti sai somen sekaisin tuoreella kuvallaan.

Brittiläisestä Loose Women -keskusteluohjelmasta tuttu panelisti Denise Welch sai someseuraajat hieraisemaan silmiään julkaisemalla uuden kuvan Instagram-sivullaan.

Tuoreessa otoksessa 63-vuotias tähti oli pukeutunut peruukkiin, uusiin silmälaseihin ja pinkkiin paitaan, joissa hän näytti vuosikymmeniä nuoremmalta.

– Kunhan leikin peruukeilla ja filttereillä, Welch kirjoitti kuvajulkaisunsa yhteydessä.

Kuvan nähtyään Welchin someseuraajat olivat puulla päähän lyötyjä.

– Uskomatonta! Joku haukkoi henkeään.

– Ei tuo näytä lainkaan sinulta, sanoi toinen.

– Olet kuin aivan eri ihminen, ihmetteli kolmas.

Näyttelijän valeasu meinasi mennä täydestä jopa hänen omalle aviomiehelleen.

– Minä haluan tuon peruukin välittömästi, mies letkautti vaimolleen.

Lincoln Townley, 49, ja Denise Welch, 63, ovat olleet naimisissa vuodesta 2013.

Denise Welch on tunnettu brittiläinen näyttelijä, tv-juontaja ja kirjailja, joka on tähdittänyt uransa aikana muun muassa suosikkisarjoja Coronation Street, Waterloo Road ja Hollyoaks.

Hän on myös ottanut osaa brittiläiseen huippuformaattiin Dancing on Ice, jossa tähdet opettelevat taitoluistelun saloja. Ohjelmaa on esitetty myös Suomessa yhden tuotantokauden verran.

Welch on naimisissa itseään 14 vuotta nuoremman Lincoln Townleyn kanssa, joka työskenteli alun perin hänen managerinaan.