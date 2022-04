Pink Floyd julkaisee uutta musiikkia ensi kertaa noin 30 vuoteen - uusi laulu on tuenosoitus Ukrainalle

Uusi Pink Floyd kappale on nimeltään Hey Hey Rise Up.

Legendaarinen rockyhtye Pink Floyd tiedotti torstaina julkaisevansa uuden kappaleen nimeltä Hey Hey Rise Up. Se on tuen osoitus Ukrainalle, kertoo The Wall Street Journal.

– Haluamme osoittaa, kuinka suurin osa maailmaa näkee kuinka väärin suurvallan on hyökätä Ukrainan kaltaisen itsenäisen demokraattisen valtioon, Pink Floydin kitaristi David Gilmour sanoo.

Vuonna 1985 Pink Floydin jättänyt basisti Roger Waters ei ole mukana kappaleella.

Kappaleella laulaa myös ukrainalaisen rockyhtye Boomboxin Andriy Khlyvnyuk. Laulu on otettu Khlyvnyukin 27. helmikuuta Instagramissa julkaisemalta videolta, jossa hän lauloi protestilaulua Kiovassa tyhjällä aukiolla.

– Se oli voimakas hetki, Gilmour sanoi.

Gilmour tutustui Boombox-yhtyeen jäsenin Lontoossa 2015. Vapaaehtoisiin puolustusjoukkoihin Ukrainassa liittynyt Khlyvnyuk on tällä hetkellä sairaalahoidossa sirpalevamman vuoksi.