Piritta Hagman paljastaa, miten hän on käsitellyt ex-puolisonsa Niklaksen kanssa uuden rakkauden löytämistä – lasten reaktio sai äidin liikuttumaan

Piritta Hagman, 42, on viihtynyt muutaman vuoden sinkkuna.

Piritta Hagmanin mukaan hänellä on ex-puolisonsa kanssa lämpimät välit.

Juontaja, yrittäjä ja ex-missi Piritta Hagman on viettänyt muutaman vuoden sinkkuelämää. Yli 15 vuotta hän rakensi elämäänsä ex-kiekkoilija Niklas Hagmanin kanssa, kunnes avioero astui voimaan joulukuussa 2018.

Hagmanin mukaan ex-parilla on lämpimät välit ja he viettävät paljon aikaa perheenä. Hän kertoo molempien varautuneen siihen tilanteeseen, jolloin toinen löytää uuden kumppanin.

Hän on myös julkisesti kertonut olevansa avoin uudelle rakkaudelle.

– Meillä on ollut äänetön sopimus ja yhteisymmärrys siitä, että menemme kuukausi kerrallaan ja annamme asioiden tapahtua omalla painollaan, hän painottaa.

– Pystymme olemaan onnellisia toistemme puolesta, ja siinäkin hetkessä, kun toinen ennen pitkää löytää uuden kumppanin.

Tätä nykyä he jakavat kolmen lapsensa yhteishuoltajuuden. Lapsilla on pysyvä koti Lauttasaaressa, jossa vanhemmat asuvat vuoroviikoin. Järjestely on ollut Piritan mukaan toimiva.

– Jos toinen kokee, ettei ole tyytyväinen tilanteeseen tai haluaa muutosta, nostamme kissan pöydälle ja käymme sen keskustelun.

Järjestely tuntuu Piritasta varsin luontevalta. Hän eli pitkään ammattikiekkoilijan rinnalla elämää, jossa arki saattoi muuttua yllättäen kertarysäyksellä.

– Koskaan ei tiennyt, milloin tulee muutto ja kuukauden päästä saattoi jo asua eri maassa. Se opetti sen, että on turha murehtia tulevaa etukäteen. Mieluummin keskitymme tähän hetkeen, hän painottaa.

Hagman kertoo käsitelleensä mahdollista uutta kumppania myös lastensa kanssa.

– Lapset ovat puhuneet jo siitä, millaiset huoneet he haluavat iskän uuteen kotiin. He siis ymmärtävät sen, että elämässä tapahtuu muutoksia. Se on ollut jopa liikuttavaa huomata, hän selvittää.

– Tämä uusi sukupolvi on siitä mieletön, että he tunnistavat erilaiset perhemuodot. Omassa lapsuudessani oli vain ydinperhe, joka asui samassa kodissa pysyvästi. Ainakin omat lapseni ovat oivaltaneet sen, ettei ole yhtä oikeaa tapaa elää, hän kiittelee.

Piritta ja Niklas Hagman erosivat joulukuussa 2018 12 vuoden avioliiton jälkeen. Heillä on kolme lasta.

Itsenäisyys on ollut vahvasti Hagmanin elämää värittävä teema. Perheen perustamisen jälkeen hän kertomansa mukaan saattoi toisinaan pyörittää kotia ja lapsiarkea yksin sillä aikaa, kun Niklas oli pitkiäkin aikoja pelimatkoilla.

Hän on tottunut seisomaan omilla jaloillaan, mutta vakuuttaa, että viereen mahtuisi kumppani.

– Koen, että itsenäisyys on hyvä pohja tasa-arvoiseen suhteeseen. Olen tottunut pärjäämään yksin, mutta tietysti haluaisin jonkun kannattelevan myös minua.

Hagmanin mukaan hänen suvussaan on kulkenut voimakas pärjäämisen kulttuuri, jossa naiset ovat edustaneet vahvuutta ja itsenäisyyttä.

– Kyllä se pärjäämisen kulttuuri saa loppua omassa sukulinjassani tähän. Teen kaikkeni sen eteen, että omat tyttäreni saisivat erilaisen mallin. Pärjääminen ei ole merkki itsenäisyydestä, vaan se menee helposti överiksi, hän korostaa.

– Kyllä me ihmiset tarvitsemme toisiamme. Haluan ehdottomasti ihmisen, joka ottaa kopin minusta, ja johon voin tukeutua, kun itkettää.

