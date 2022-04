Marja Hintikka, 43, paljastaa pitkän avioliittonsa salaisuuden podcastissa – avautuu samalla suhteensa aallonpohjasta

Marja Hintikka ja Ile Uusivuori tunnetaan Suomi-julkkisten superparina, jolla on takanaan huiman pitkä yhteinen taival.

Tv-juontaja ja toimittaja Marja Hintikka, 43, tunnetaan iloisen elämänasenteensa ja painavien mielipiteidensä lisäksi pitkästä parisuhteestaan, jonka hän solmi niin ikään media-alalla vaikuttavan Ilkka ”Ile” Uusivuoren, 42, kanssa huimat 16 vuotta sitten.

Kovaa työtahtia painavalla julkkisparilla on kolme lasta, ja he elävät kiireisiä ruuhkavuosia, mutta silti heidän suhteensa vaikuttaa kukoistavan vuodesta toiseen. Miten se on mahdollista? Tähän kysymykseen Hintikka vastasi IS:n viihdetoimittajanakin tunnetun Katri Utulan ihmissuhdepodcastissa Realityrakkautta.

– Ilen kanssa juuri funtsittiin viimeistä yhdeksää vuotta ja mietittiin itsekin, että miten me ollaan tämä hoidettu, Hintikka naurahtaa podcastissa.

– Mä luulen, että me ollaan onnistuttu sen ansiosta, että me puhutaan, puhutaan ja puhutaan. Meillä toimii kommunikaatio, kiitos uravalintojemme, hän jatkaa.

Toimivan kommunikaation lisäksi Hintikka nimeää pitkän parisuhteen salaisuudeksi sen, että suhde on tasapuolinen ja siinä aidosti halutaan oman kumppanin ja koko perheen parasta.

– Me teemme kaikki ratkaisumme perhe edellä. Kun päätämme uusista projekteista, niiden taustalla on aina ajatus, että miten valinta vaikuttaa perheeseemme.

Hintikka paljastaa, että viimeisten vuosien aikana he molemmat ovat kieltäytyneet useista työprojekteista perhesyistä. Siitä huolimatta he pyrkivät tukemaan toisiaan omien ja yhteisten unelmien saavuttamisessa.

Ile Uusivuori tunnetaan muun muassa Masked Singer Suomi -ohjelman juontajana.

Vaikka somessa Hintikan ja Uusivuoren parisuhde näyttää usein pelkältä ruusuilla tanssimiselta, juontaja vakuuttaa, että heilläkin on omat aallonpohjansa. Hintikan mukaan myös se on tärkeää sanoa ääneen.

– Onneen kuuluu myös varjon hetkiä ja riitoja, ei se ole pelkkää leiskuntaa.

– Olemme olleet ihan järjettömän väsyneitä, meillä on ollut koliikkivauvaa ja refluksia, ja olemme olleet tosi kovilla. Kahdestaan olemme saaneet tämän paletin toimimaan. Olemme menneet kaikesta läpi sekä hyvässä että pahassa.

Vaikka romantiikan määrä on lapsiperhearjessa rajallista, Hintikka iloitsee sitä, että oman kumppanin arvostaminen voi kasvaa myös pienissä arjen teoissa.

– Kukaan ei voi mennä ohi siitä, miten Ile hoitaa tätä perhettä ja välittää minusta, Hintikka summaa.

Marja Hintikka ja Ile Uusivuori tapasivat toisensa alun perin työpaikalla. Hintikka oltiin laitettu silloisessa työpaikassaan YleX:n toimituksessa istumaan paikalle, jota kutsuttiin vitsikkäästi "kuormasta syöjän paikaksi".

– Kaikki siinä aiemmin istuneet olivat jollain tapaa sekaantuneet kollegaansa. Olin ihan raivona ja vannoin, että murran tuon työpisteen kirouksen. Mutta eipä siinä mitään ollut tehtävissä, kun tällainen maailmanluokan hottis ilmestyi samaan toimitukseen töihin ja alkoi pyydellä lounasseuraksi. Sillä tiellä ollaan edelleen, Hintikka on kertonut sosiaalisessa mediassa.

Pariskunnan kolme lasta ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017.

