Bruce Willisin vaimo julkaisi kuvan sokkiuutisen jälkeen – tytär tallensi otokseen hellyttävän hetken

Pariskunta nähdään yhteiskuvassa luonnon keskellä.

Perhe tiedotti maaliskuun lopussa, että Hollywood-tähti Bruce Willis, 67, lopettaa näyttelemisen.

Syynä uran lopettamiseen on Willisin sairastuminen afasiaan, joka vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin. Afasian oireet voivat olla erilaisia. Sairaus voi ilmetä sanojen löytämisen vaikeutena, puheen työläytenä ja hitautena tai puheen vuolautena sisältäen outoja tai vääristyneitä sanoja.

Keskiviikkona Willisin vaimo Emma Heming Willis, 43, julkaisi Instagram-tilillään ensimmäisen kuvan uran päättymistä koskeneen tiedotteen jälkeen.

Kuvassa 13 vuotta naimisissa ollut pari istuu kaatuneen puun rungon päällä ja katsoo toisiaan hymyillen. Kuvan on ottanut heidän 10-vuotias tyttärensä Mabel Ray Willis.

– Äiti ja isä lempiympäristössään, kuvatekstissä lukee.

Bruce Willis oli aiemmin naimisissa näyttelijä Demi Mooren kanssa. Ex-pari on edelleen hyvissä väleissä. Koronapandemian alettua vuonna 2020 Willis sulkeutui Mooren luo karanteeniin.

Emma Heming loisti aluksi poissaolollaan, mutta Willis ja Moore sekä heidän aikuiset tyttärensä viettivät arvokasta laatuaikaa keskenään.

Poikkeuksellinen järjestely herätti faneissa ihmetystä.

Moore kertoi tuolloin, että Willis tuli viettämään karanteenia heidän luokseen yksinkertaisesti siitä syystä, että perhe sai harvinaista laatuaikaa yhdessä. Willis oli erittäin tervetullut hänen kotiinsa, ja koko tilanne oli ”siunaus” perheelle.

Lähteet kertovat People-lehdelle, että Willisin sairastuminen on ollut rankkaa erityisesti Emma-vaimolle, joka pitää huolta miehestään. Tilanteen vaikeus korostuu, koska heidän lapsensa ovat vasta alakouluikäisiä.

– Koska Bruce on Emmaa vanhempi, he tiesivät, että hänen terveytensä voisi heikentyä aiemmin. Silti diagnoosi on ollut sokki Emmalle, lähteet kertovat.