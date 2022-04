Netflixin hittisarjan päätähti kantoi mukanaan suurta salaisuutta, koska pelkäsi menettävänsä työnsä – rooli Bridgertonissa poiki ”kiusallisen” maineen

Rooli varakreivi Anthony Bridgertonina teki brittinäyttelijä Jonathan Baileysta koko maailman tunteman tähden. Bailey itse ei välitä suosiosta tai seksisymbolin maineestaan, mutta puhuu avoimesti seksuaalisuudestaan ja uskoo rakkauteen ensisilmäyksellä.

Monen fanin odotus palkittiin maaliskuun lopulla, kun Netflixin kaikkien aikojen suosituimpiin sarjoihin lukeutuvan Bridgertonin toinen tuotantokausi ilmestyi katsottavaksi suoratoistopalveluun.

Jos ensimmäisellä kaudella etenkin monen naispuolisen katsojan katseet kiinnittyivät pääroolissa nähtyyn Regé-Jean Pageen, uusimmalla tuotantokaudella fanien huomion ympäri maailmaa on vanginnut brittinäyttelijä Jonathan Bailey. Bailey näyttelee sarjassa perheen vanhinta poikaa, varakreivi Anthony Bridgertonia, jonka tarinaan toinen tuotantokausi pohjautuu.

33-vuotiaalla Baileylla on takanaan pitkä ura, joka on alkanut jo Baileyn ollessa lapsi. Bailey on kertonut päättäneensä ryhtyvänsä näyttelijäksi viisivuotiaana nähtyään Oliver-musikaalin Lontoon West Endillä.

Rooli Bridgertonissa toi Baileylle seksisymbolin maineen. Näyttelijä itse pitää sitä kiusallisena.

Baileyn lapsuus täyttyi tanssi- ja draamatunneista. Ollessaan seitsemänvuotias hän nappasi roolin Royal Shakespeare Companyn Saiturin joulu -tuotannosta. Hän teki töitä näyttelijänä läpi nuoruutensa ja suoritti samalla opintoja avoimessa yliopistossa.

Teatteri ja musikaalit veivät Baileyn mukanaan vuosiksi ja näyttämöroolit toivat näyttelijälle myös useampia palkintoja. Niistä kenties merkittävimmän Bailey sai vuonna 2019, kun hänet palkittiin parhaan sivuosanäyttelijän Olivier-palkinnolla. Pystin Baileylle toi rooli menestysmusikaalissa Company.

Televisiodebyyttinsä suuren yleisön edessä Bailey teki vuonna 2011, kun hänet nähtiin Leonardo DaVincinä BBC:n tuottamassa Leonardo-sarjassa. Ennen Bridgertonia Bailey nähtiin myös menestyssarjoissa Doctor Who, Broadchurch sekä Crashing, mutta vasta rooli Anthony Bridgertonina singautti hänet koko kansan tietoisuuteen.

Bridgertonin menestyksen myötä myös Baileyn yksityiselämä on noussut otsikoihin ensimmäistä kertaa miehen uralla. Roolihahmo Anthonyyn palavasti rakastuneet katsojat ovat palaneet halusta tietää, onko Bailey roolihahmostaan poiketen yhä vapailla markkinoilla.

Bailey on aina ollut julkisuudessa avoin homoseksuaalisuudestaan. Maaliskuussa GQ-lehdelle antamassaan haastattelussa Bailey kertoi tulleensa kaapista perheelleen parikymppisenä. Hän tunnusti uskoneensa pitkään, että ollakseen onnellinen ja menestyäkseen urallaan hänen pitäisi olla hetero.

– Lopulta ajattelin, että v*tut tästä. Pidän paljon mieluummin poikaystäväni kädestä kiinni julkisesti tai olen omilla kasvoillani Tinderissä kuin murehtisin siitä, saanko jotakin roolia, Bailey totesi GQ:lle.

Bridgerton sijoittuu 1800-luvun Englantiin ja seuraa hyväosaisten perheiden elämään seurapiireissä.

Muuten Bailey on pysytellyt vaitonaisena yksityiselämästään. Mediassa hänet on kuitenkin toistuvasti yhdistetty näyttelijä James Ellisiin. Pari on lehtiväitteiden perusteella pitänyt yhtä jo useamman vuoden.

Pariskunnan on nähty muun muassa pitävän toisiaan käsistä julkisilla paikoilla sekä viihtyneen tiiviisti yhdessä ravintoloissa. Kun Bailey pokkasi palkinnon vuoden 2019 Olivier-gaalassa, Ellis kuvattiin antamassa näyttelijälle onnittelusuukon vain hetkeä myöhemmin.

Vaikka Bailey ei ole julkisuudessa puhunut parisuhteestaan, on hän kertonut uskovansa rakkauteen ensisilmäyksellä. Seksuaalisuudestaan huolimatta Baileysta tuli Bridgertonin myötä monen naispuolisen katsojan päiväunien kohde. Bailey itse ei kuitenkaan välitä saamastaan seksisymbolin maineesta.

– Näyttelijä, joka pitää itseään seksisymbolina? Kiusallista, Bailey täräytti GQ-lehdelle.

Bridgertonin ensimmäisellä kaudella Baileyn kasvoja koristivat näyttävät pulisongit.

Bridgertonin ensimmäinen tuotantokausi oli kaksi vuotta sitten ilmestyessään valtava menestys, joka teki päärooleissa nähdyistä Pagesta ja Phoebe Dynevorista yhdessä yössä maailmankuuluja tähtiä.

Bailey on kertonut jännittäneensä toisen tuotantokauden ilmestymistä etukäteen tiedostaen, että tällä kertaa hän olisi valokeilassa Pagen sijaan. Hän kertoi GQ:lle matkustaneensa Sveitsiin vain muutama viikko ennen toisen tuotantokauden ensi-iltaa paetakseen sarjan aiheuttamaa hysteriaa.

– Ajatus siitä, että Bridgerton tulee pian ulos, saa jalkani tutisemaan. Se on hieman pelottavaa, Bailey tunnusti muutama viikko ennen uusien jaksojen ilmestymistä Netflixiin.

Bailey on tehnyt pitkän uran teatterilavoilla, mutta vasta Bridgerton teki hänestä koko maailman tunteman tähden.

Julia Quinnin menestysnovelleihin pohjautuva Bridgerton sijoittuu 1800-luvun Englantiin ja elämään tuon ajan seurapiireissä. Bridgertonin molemmat tuotantokaudet on tuottanut Shonda Rimes, joka tunnetaan muun muassa menestyssarjoista Greyn anatomia, Scandal sekä How To Get Away With Murder.

Sarjan ensimmäinen tuotantokausi tiivisti Quinnin ensimmäisen Bridgerton-romaanin, The Duke and I, tarinan. Toinen tuotantokausi puolestaan perustuu kirjasarjan toiseen osaan, The Viscount Who Loved Me.Yhteensä Quinn on kirjoittanut romaaneja kahdeksan ja niistä jokainen käsittelee yhtä kahdeksasta Bridgertonin sisaruksesta.

Koska myös televisiosarjassa tuotantokaudet keskittyvät vuorollaan jokaiseen Bridgertonin sisarukseen, ensimmäisellä kaudella fanit hurmannutta Regé-Jean Pagea ei monen pettymykseksi nähty lainkaan Bridgertonin toisella tuotantokaudella. Fanien onneksi sekä Bailey että hänen vastanäyttelijänsä Simone Ashley ovat kuitenkin vahvistaneet palaavansa sarjaan myös tulevalla kaudella

– Olen onnellinen, kun saan tehdä paljon töitä. Jos saan mahdollisuuksia edistää (seksuaalivähemmistöjen) representaatiota, niin tulen aina tekemään niin mielelläni, Bailey totesi GQ:lle.