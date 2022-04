Sari Helin otti avioeron miehestään ja teki pikavauhtia suuren päätöksen – kertoo nyt totaalisesti muuttuneesta elämästään

Huono Äiti -yhteisön perustaja Sari Helin erosi miehestään ja perusti ravintolan Punkaharjulle. – Yksityiselämässä on ollut paljon yllättävää ja perusarvot menivät uusiksi, hän sanoo.

– Elämä on jännää, yhtäkkiä löydät itsesi istumasta tyhjästä ravintolasta puhumasta, millä värillä seinä maalataan, Huono Äiti -konseptin perustaja Sari Helin sanoo.

Sitten hän purskahtaa nauruun.

On huhtikuu, ja takana on hektinen päivä Punkaharjulla. Työhaastattelu on juuri päättynyt. Sari Helin on tullut Helsingistä rekrytoimaan henkilökuntaa uuteen ravintolaansa.

Maaliskuussa Helinin puhelin soi. Metsämuseo Lustoon Punkaharjulla etsittiin uutta ravintoloitsijaa.

– Olin jo pitkään miettinyt, että pitäisi löytää paikka, missä voitaisiin pitää illallisia. Ilkka Lääveri on meillä Huonossa Äidissä töissä ja niin hyvä kokki, Sari Helin kertoo.

Ilkka Lääveri on tunnettu huippukokki, joka on työskennellyt Helsingissä Michelin-tähdillä palkituissa Chez Dominiquessa ja Olo Ravintolassa sekä luotsannut monta vuotta Ravintola Emoa.

Hän on suunnitellut Huono Äiti -konseptin valmisruoat.

– Ilkka on ravintolamme päällikkö. Ilman häntä tätä ei edes tapahtuisi, Sari Helin kertoo.

Keittiömestari Ilkka Lääveri on Sari Helinin ystävä. Nyt he pyörittävät ravintolaa yhdessä. Juna vie Helsinkiin tarvittaessa.

Maaliskuisen puhelun jälkeen kaikki tapahtui nopeasti. Seuraavana päivänä Sari Helin ja Ilkka Lääveri lähtivät Punkaharjulle katsomaan ravintolaa, jossa kumpikaan ei ollut aikaisemmin vieraillut. Samassa liiketilassa oli aiemmin Museoravintola Nila.

– Kun näin valoisan tilan, ei tarvinnut enää miettiä, Sari Helin sanoo.

Hän myöntää, että onhan vauhti ollut melkoista. Helinin motto on: Eletään tänään, kun emme tiedä, onko meillä huomista.

– Olen aina ollut uskalias.

– Se, että omat vanhemmat kuolivat työikäisinä, on ilman muuta vaikuttanut elämänasenteeseeni. Koin, että he eivät ehtineet koskaan saavuttaa unelmiaan, ja olen ottanut siitä opiksi.

Punkaharju on Helsingissä asuvalle Sari Helinille tuttu paikka. Hänen ystävänsä Hannu Huitti ja Mikko Ranta-Huitti omistavat Luston vanhan aseman aivan Metsämuseon vieressä. Asemalla on joka kesä ilmainen taidenäyttely.

– Mikko ja Hannu heittivät ensimmäisenä idean ravintolan perustamisesta Lustoon.

Seutu on hieno. Metsät ja järvet lumoavat. Sari Helinillä on Heinävedellä tunnin ajomatkan päässä mökki.

– Olen ollut lapsena Punkaharjulla paljon. Pappani oli sotaveteraanien kuntoutuksessa täällä.

Ulkona on huhtikuun alussa vielä lunta, mutta kesä on kovaa vauhtia tulossa. Ravintolan remontti on jo käynnissä. Ensin maalataan. Sitten katsotaan.

– Minun roolini on kaikki paitsi keittiö. Sovitaan, että Sarilta on keittiöön pääsy kielletty. Autan kaikissa muissa kysymyksissä.

Sisustuksesta on jo visio. Toukokuussa avattavassa ravintolassa näkyy kytkös luontoon ja metsään. Sisustussuunnittelijaksi on palkattu ammattilainen.

– Luotan fiilikseen. Tykkään heittäytyä uuteen.

– Ei tämä ravintola ole vain täksi kesäksi. Tästä se vasta alkaa.

Elämä on ollut viime aikoina myllerryksessä. Vuosi sitten europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ja Sari Helin jättivät eropaperit. Sari Helin haki avioeron. He olivat naimisissa lähes 20 vuotta. Heillä on kaksi lasta.

– Onhan tämä melkoista, mitä kaikkea ihmiselle tapahtuu, Sari Helin sanoo.

– Olen uuden edessä. Yksityiselämässä on ollut paljon yllättävää ja perusarvot menivät uusiksi. Yhtäkkiä huomaa, että puhuu ravintolan remontista. Elämä on yllätyksiä täynnä.

Ensimmäisen kerran Sari Helin tuli Savonlinnaan kesällä 1999 juontamaan Yleisradion Aamu-tv:tä. Juontajapari Jan Andersson sai korvatulehduksen ja joutui vetäytymään työtehtävistä. Sari Helin juonsi viikon lähetykset yksin.

– Sain sen takia Savonlinnan kaupungilta Kalevala-korun tunnustuspalkinnoksi ja viikonlopun hotellissa. Nukuin muistaakseni koko lauantain ja heräsin kello 16, hän kertoo.

Savonlinnan viikkoon liittyy toinenkin hupaisa anekdootti.

– Meidät oli sijoitettu asumaan soluun vieraan porukan kanssa, ja he juhlivat myöhään, kun minä heräsin yöllä kahdelta tekemään aamu-tv:tä.

Huumori on tärkeä osa elämää. Sari Helin ei pelkää nauraa itselleen.

– Kun tulliylitarkastajaystäväni kuuli ravintolan perustamisesta, hän sanoi, että et voi olla tosissani, mitä nappeja sä oikein vedät, Sari Helin nauraa.

Humoristiseen arjen jakamiseen. Siihen perustuu myös huonoaiti.fi-nettisivuston menestys. Sari Helinin 2010 keksimä sivusto tavoittaa nykyään melkein puoli miljoonaa ihmistä viikossa.

Helin sai idean Huono Äiti -blogista, kun hän oli poikansa kanssa amerikkalaisessa puistossa vuosia sitten.

– Muut äidit nauroivat ja hyppelivät, minä olin väsynyt. En jaksanut hokea koko ajan "ihanaa, mahtavaa" ja liidellä kevyesti. Amerikassa tämä vain korostui, Sari Helin kertoi Ilta-Sanomissa kymmenen vuotta siiten.

Sittemmin blogi on kasvanut suosituksi yhteisöksi, jossa avaudutaan elämästä. Toisten herjaamista ei sallita.

Muutama vuosi sitten mukaan tuli myös ruokapuoli. Hiljattain Kuusamon Kalan Oy:n toimitusjohtaja Juha Korhosen kanssa toteutettiin villikalabolognese. Tänä keväänä ilmestyi Sari Helinin ja Ilkka Lääverin ruokakirja Kokkauksia.

– Sain ihmisiltä toiveita, että pitäisi saada jotain hyvällä omallatunnolla suuhun pantavaa, Sari Helin kertoo.

Museoravintola Lusto liputtaa kotimaisuuden puolesta. Ruokalistalle tulee perinteisiä ruokia, kuten kalakeittoa ja lihapullia. Tärkeintä on hyvät raaka-aineet ja lähiruoka.

Punkaharjulla on vetovoimaa. Jo viime kesänä Savossa kuuli puhuttavan, että Savonlinnan keskus on siirtynyt Punkaharjulle.

Kilometrin päässä Metsämuseo Lustosta sijaitsee Saimi Hoyerin emännöimä Hotelli Punkaharju. Johanna Oraksen Taidekartano on siitä lähes kivenheiton päässä. Viime kesänä Laukansaaren vanhalle koululle Punkaharjulle avattiin Muotikuun kahvila ja kesämyymälä.

– Minulla on tosi hyvä fiilis Lustosta, Sari Helin sanoo.

Metsä on Sari Helinille tärkeä rauhoittumispaikka. Metsä tuo perspektiiviä ja lataa ihmistä.

– Olen metsäriippuvainen. Lempipuuni on mänty. Uskon, että ravintolan perustaminen Lustoon mäntyjen siimekseen on kohtalon johdatusta.

Sari Helinin teini-ikäiset lapset asuvat Helsingissä. Joka toisen viikon äiti aikoo olla kotona.

Juna Helsingistä Punkaharjulle tulee alle neljä tuntia ja melkein ravintolan pihaan.

Toistaiseksi tavoitteena on pysyä kirjoilla Helsingissä. Uusi ravintola vaatii kuitenkin läsnäoloa. Kakkosasunto Savonlinnasta on jo hankittuna.

– Kaipaanko pois Helsingistä? Varsinaisesti en, mutta näen tässä myös sen, että voimme edistää Suomen hyvinvointia näyttämällä, miten upea paikka Suomi on.

Hiljattain Sari Helin antoi haastattelun japanilaiselle medialle. He valitsivat julkaistaviksi kuvat, joissa Sari soutaa järvellä ja samoilee metsässä koiransa kanssa.

Sellaisen luonnollisen kuvan Sari Helin haluaa Suomesta antaa.

– Meillä on upea luonto ja upea maa. Tätä ei ole osattu ottaa sellaisena.

– Usein puuttuu hulluus ja draivi, jota minulla vissiin on, Sari Helin päättää.