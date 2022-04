Jättiyllätys: Ville Valo palaa rockmusiikin pariin vuosien tauon jälkeen! Uuden kappaleen tekemiseen liittyi poikkeuksellinen ratkaisu

VV / Neon Noir -maailmankiertue alkaa tammikuussa 2023.

Loveletting sinkku on kuultavissa perjantaina 8.4.

HIM-yhtyeen keulakuvana tunnetuksi tullut Ville Valo tekee paluun tummanpuhuvan rockromantiikan pariin.

Valo, joka tekee musiikkia artistinimellä VV, on työstänyt hartaasti alkuvuodesta 2023 julkaistavaa ensimmäistä soololevyään Neon Noir. Debyyttialbumia pohjustaa huomenna 8.4. julkaistava single Loveletting. Samana päivänä klo 18 tulee julki singlen musiikkivideo.

Loveletting on siinä mielessä poikkeuksellinen, että se on Valon säveltämä, sanoittama ja tuottama. Hän on myös soittanut ja äänittänyt itse kaikki kappaleella kuultavat instrumentit.

– Pikkuhiljaa alkaa palapeli olemaan kasassa, ja uskallan taas hyökätä hiilikellarista ihmisten ilmoille. Loveletting yhdistelee musiikillisesti Agentsista oppimaani herkkyyttä HIMpuloiden meluvalliin, lisäten soppaan ripauksen 80-luvun estetiikkaa. Lyyrisesti kappaleessa tunnelmoidaan jälleen äärikysymysten äärellä, irti päästämisen ja kiinni pitämisen unenomaisella rajalla, Valo kertoo tiedotteessaan.

Maailmanlaajuisesti miljoonia levyjä myyneen HIMin Love Metal -matka oli valtava menestys. Yhtye saavutti yli neljännesvuosisadan kestäneen uransa aikana muun muassa lukemattomia listaykkössijoituksia, radiohittejä, platina- ja kultalevyjä, Emma-patsaita ja Grammy-ehdokkuuden.

Valon suunnittelemasta Heartagram-logosta globaalisti tunnettu HIM on myös tehnyt suomalaista musiikkihistoriaa ollen ensimmäinen ja ainoa suomalaisyhtye, jonka albumi on myynyt Yhdysvalloissa kultaa (Dark Light 2005, yli 500 000 kpl).

Suositun kokoonpanon jäähyväiskeikka nähtiin vuodenvaihteessa 2018 Helsingin Tavastia-klubilla.

HIMin lopettamisen jälkeen Valo julkaisi yhteistyössä Agents-yhtyeen kanssa Rauli ”Badding” Somerjoen lauluihin perustuvan albumin Ville Valo & Agents (2019). Levy myi platinaa ja sen tiimoilta tehty kiertue oli loppuunmyyty.

VV / Neon Noir Tour 2023 lähtee liikkeelle ensi vuoden tammikuussa Tavastia-klubilta.