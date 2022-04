Kourtney Kardashian julkaisi paljonpuhuvia kuvia salaisista yllätyshäistään – karkasivat vihille juhlittuaan railakkaasti Las Vegasissa

Epävirallisessa vihkimisessä vallitsi rakastunut ja railakas tunnelma.

TOSI-TV-TÄHTI Kourtney Kardashian ja rumpali Travis Barker karkasivat vihkikappeliin Las Vegasissa sunnuntaina järjestetyn Grammy-gaalan jälkeen. Pari järjesti yksityisen vihkiseremonian One Love Wedding -kappelissa noin puoli kahden aikaan aamuyöstä.

Keskiviikkona Kardashian julkaisi Instagramissaan kuvakollaasin häistään. Onnea tihkuvissa kuvissa pari on pukeutunut mustiin nahkatakkeihin.

– Löysin nämä kamerani rullasta, Kardashian kirjoittaa kuvatekstissä.

– Olipa kerran maa kaukana, kaukana poissa (Las Vegas) ja kello aamukaksi, eeppinen ilta ja hieman tequilaa, kuningatar ja hänen komea kuninkaansa uskaltautuivat ainoaan kappeliin Elviksen kanssa ja menivät naimisiin (ilman lupia), Kardashian runoilee.

Myös sulhanen on lisännyt Instagramiinsa kuvia Elvis-imitaattorin vetämästä hääseremoniasta. Yhdessä kuvista morsian makaa vihkikappelin lattialla nauraen. Elvistä tilanne ei näytä hätkähdyttävän.

Jo aiemmin uutisoitiin nimettömien lähteiden tietoihin perustuen, että avioliitto ei olisi virallinen, koska päätös vihkimisestä tapahtui spontaanisti Grammyjen jatkoilla, eikä lupia ollut hankittu. Lähteiden mukaan pari halusi vain pitää hauskaa.

One Love Wedding -kappelin omistaja Marty Frierson sanoo People-lehdelle, että Kardashian ja Barker olivat hyvin rakastuneen oloisia saapuessaan kappeliin.

Pariskunnan avioitumisen ajankohtaa on arvuuteltu siitä lähtien, kun kihlat vaihdettiin viime vuoden lopulla. People-lehden mukaan kyseessä on Kardashianin ensimmäinen kihlaus. Hänellä on kolme lasta edellisestä suhteestaan Scott Disickin kanssa. Barker on ollut kaksi kertaa aiemmin naimisissa.