Herttuatar Meghan oudon sopan keskellä – yrittää patentoida tuiki tavallisen sanan

Herttuatar haluaa omia sanan itselleen.

Prinssi Harryn puoliso herttuatar Meghan ilmoitti hiljattain ensimmäisen Spotify-podcastinsa nimen. Podcastia tullaan kutsumaan nimellä Arkkityypit, ja nyt Meghan yrittää rekisteröidä sanasta tavaramerkin itselleen.

Daily Mailin mukaan Sussexin herttuatar on jättänyt hakemuksen Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastoon viime kuussa. Hakemus koskee sanan archetypes oikeuksia.

Sana on peräisin antiikin Kreikan ajoilta ja englannin kieleen se vakiintui 1540-luvulla.

Hakemus on tehty Archewell Audion nimissä. Kyseinen yritys on Harryn ja Meghanin perustama, ja se sijaitsee veroparatiisiksi kuvaillussa Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa. Suunnitteilla on ilmeisesti isompi mediakokonaisuus, joka on tarkoitus julkaista Arkkityypit-nimen alla.

Brittilehden mukaan Meghaniin voisi kohdistua oikeustoimia yrityksiltä, jotka käyttävät sanaa esimerkiksi tuotteidensa nimissä. Archetypes-sana on tuttu esimerkiksi ihonhoitotuotteista ja siivousvälineistä.

Myös Victoria Beckham on ollut samankaltaisen kiistan osapuolena. Vuonna 2002 Beckham yritti estää jalkapalloseura Peterborough Unitedia käyttämästä klubistaan lempinimeä Posh. Beckham sanoi, että kyseinen sana on väistämättä assosioitunut häneen.

Meghanin ensimmäinen podcast-sarja julkaistaan ​​tulevana kesänä Spotifyssa. Miljoonien arvoinen sopimus Spotifyn kanssa on solmittu jo vuonna 2020.

Podcastissaan Meghan keskustelee arkkityypeistä historioitsijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Ääneen pääsee myös naisia, jotka ovat kokeneet joutuneensa tiettyyn rooliin elämässään.

– Näin me puhumme naisista: sanat, jotka kasvattavat tyttöjämme, ja millaista kuvaa media heijastaa naisista. Mutta mistä nämä stereotyypit tulevat? Ja kuinka ne näkyvät ja määrittelevät elämäämme? podcastin trailerissa sanotaan.