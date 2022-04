Eve Hietamies puhuu äitinsä Laila Hirvisaaren yllättävästä kuolemasta – vaatehuoneen mustassa kassissa odottaa tärkeä tehtävä

Eve Hietamies kirjoittaa romaanissaan myös henkilökohtaisista kokemuksistaan. Viime vuosiin on osunut potkut, äidin kuolema ja isän sairastuminen.

Eve Hietamiestä jännittää, tiedän sen. Istuimme kymmenen vuotta samassa toimituksessa, vain sermi välillämme ja sama jännitys Evellä oli aina, kun hänen kirjansa julkaisu lähestyi.

Nyt Eveä jännittää erityisesti. Yksinhuoltaja, toimittaja Antti Pasasesta ja hänen Paavo-pojastaan kertova Numeroruuhka-romaani on arjen oivaltavista ja huvittavista kommelluksista huolimatta vakava kirja. Ja fiktiivisyydestään huolimatta myös hyvin henkilökohtainen.

Kolmen samoista henkilöistä kertovan menestysromaanin ja kahden elokuvan jälkeen Antti Pasasen elämä ei ole kovin helppoa.

– Eihän se ole liian vakava, Eve kysyy ja istahtaa kotinsa ruokapöydän ääreen.

Ei ole liian vakava. Tarina menee suoraan lukijan tunteisiin, se naurattaa, liikuttaa, raivostuttaa ja välillä myös itkettää.

Liioittelematta voi sanoa, että Numeroruuhkassa on mukana koko elämän kirjo.

Kirjan nimi on moniselitteinen. Numeroruuhkaa on kymmenen vuotta täyttävän Paavon kouluasioissa, koulusta tulvivissa Wilma-viesteissä, Antti Pasasen rakkauselämässä ja tunteissa, hänen huolessaan vanhan, aivoinfarktiin sairastuneen isän voinnista.

Yksi kirjan kattavista teemoista on työelämä. Antti Pasanen joutuu yt-neuvotteluiden painostavaan ilmapiiriin, joka ravisuttaa koko toimitusta ja heittää ihmiset tyhjän päälle.

Kuka lähtee, kuka saa jäädä?

– Vasta työpaikkani menettäneenä aloin ymmärtää niitä kymmeniä tuhansia eri alojen suomalaisia, jotka ovat menettäneet potkuissa työpaikkansa. Pelottavaa on se, että pitkän työkokemuksen omaava ihminen ei ole näissä tilanteissa minkään arvoinen, Eve Hietamies sanoo.

Itä-Helsingissä sijaitsevassa omakotitalossa vallitsee aamupäivän siunattu rauha. Jännityksestään huolimatta Eve näyttää seesteiseltä.

Hän on laihtunut puolessa vuodessa kymmenen kiloa, hän on ruvennut käymään kaksi kertaa viikossa pilateksessa ja ryhtynyt syömään.

– Kyllä, syömään! Olen muuttanut ruokailutapani säännöllisiksi ja vähentänyt makean ahmimista. Vuorokausirytmi minulla on edelleen ihan omanlaisensa, siis outo. Herään kello neljä ja olen päättänyt, että olkoon se sitten aamu.

Pilatekseen Even oli pakko mennä, sillä pudottuaan hengenvaarallisesti lumitöissä talonsa katolta talvella 2018, kivut ovat olleet alituinen seuralainen.

– Lannerangan murtuma on parantunut, mutta hermopinne aiheuttaa särkyä. Se on luultavasti loppuelämäni seuralainen. Minun on pakko huolehtia lihaskunnostani, ja pilates on siihen oivallinen apu. Yllätyin, miten ihastuin lajiin, ja miten se parantaa oloani.

Eve Hietamies ja puoliso Alan Munday Tarhapäivä-elokuvan kutsuvierasnäytöksessä 2019.

Even puoliso Alan Munday on juuri nyt työmatkalla Yhdysvalloissa, ja 17-vuotias Christopher heräilee huoneessaan lähteäkseen opintoihinsa Perhon Liiketalousopistoon.

Eve hallitsee fiktion ja faktan mestarillisen sekoituksen. Hän poimii havaintoja arjesta, tapaamistaan ihmisistä ja tilanteista.

Tässä kohdin on todettava, että Christopher on kommelluksineen ja tokaisuineen Paavon elävä esikuva Yösyöttö-romaanista lähtien.

– Ei toi ole lukenut yhtäkään näistä romaaneista. Kenties se vetää minut aikuisena oikeuteen elämänsä varastamisesta, Eve sanoo ja jatkaa:

– Kaipaan kieltämättä aikaa, kun poika oli pieni ja niitä hellyttäviä hetkiä, kun kaikki oli hänelle uutta.

Tummakulmainen, komea Christopher virnistää matkalla keittiöön ja muksauttaa äitiään käsivarteen. Ele on sellainen teinin hellyydenosoitus.

Numeroruuhkassa Paavo täyttää kymmenen vuotta ja on juuri sellainen herhiläinen kuin monet sen ikäiset pojat ovat.

Eve sanoo, että oli hauskaa palata hänen edellisissä Pasas-romaaneissa luomaansa maailmaan. Miljöö oli tuttu, kuten myös henkilöhahmot toimituksen väkeä ja Pihla-Puolukkaa, Linda-Väsynyttä, Julia-Kauppakassia, Nelli-Tupperwarea ja muita myöten.

– Tuntuu kuin olisin mennyt takaisin henkiseen kotiini ja tavannut vanhat tuttuni. Siellä ne minua odottivat ja odottavat vielä viidennen Pasas-kirjan myöten. Vielä romaani teiniangstista ja sitten laitan pisteen tälle tarinalle.

Numeroruuhkassa Paavo ja isä käyvät jatkuvaa henkien taistelua siitä, miten paljon pleikkaa saa pelata, siitä ovatko läksyt tehty, miten paljon hampurilaisia ja pitsaa voi syödä ja kaikesta muusta isän ja pojan arkeen liittyvistä asioista.

Antti kipuilee suhteessaan naisystäväänsä Enniin, eikä ymmärrä miksi pitäisi aina hokea rakastavansa.

Eikö riitä, että sen on kerran sanonut? Eihän se suhdetta huononna, jos joka viikonloppu toivoo saavansa seksiä? Eikö nainen muka halua kuten mies?

– Miehen tunne-elämästä sain paljon hyviä vinkkejä ihanalta kustannustoimittajaltani Lari Mäkelältä! Oli tärkeää saada mukaan miesnäkökulma, eikä minun tarvinnut miettiä mitään naisellisia asioita.

Eve on hetken hiljaa ja toteaa, että elämän tragikomediasta huolimatta Antti Pasanen joutuu nyt kantamaan isoja vastuita.

Kaulassaan Eve Hietamiehellä on kaksi korua, jotka muistuttavat häntä äidistä, kirjailija Laila Hirvisaaresta. – Enkelin sain aikoinaan äidiltä, tämän toisen korun ystävältä, joka tallensi lasin alle lauseen äidin jostain kirjasta.

Evellä on itsellään takanaan rankat ajat. Hänet ja moni muu irtisanottiin isosta aikakauslehtitalosta marraskuussa 2020.

– Olin toimittajana 35 vuotta. Eräänä aamuna sain sähköpostitse tiedon irtisanomisilmoituksesta. Se oli kuin isku palleaan. Ensimmäinen reaktioni oli itkuun purskahtaminen.

Allekirjoittaessaan irtisanomisilmoituksensa Eve kertoo olleensa aivan jähmettynyt ja tunteeton, kuin jäässä. Kaikki tuntui tapahtuvan hänen ulkopuolellaan, jollekin muulle kuin hänelle itselleen.

– Sen jälkeen olen kokenut vaihtelevasti surua, pelkoa ja vihaa. Vihaa minulla on edelleen kaikkien meidän irtisanottujen puolesta, mutta kutsun vihaani nyt valkoiseksi vihaksi.

Valkoinen viha pisti Even toimimaan.

– Kirjoittaa aloin heti pikkusiskoni Anun kehotuksesta ja täytin kahden viikon aikana viisi lehtiötä niistä tuntemuksista, joita koin. Kun ihmiseltä tavallaan viedään identiteetti ja pitkät ihmissuhteet, koko elämä järkkyy. Arki, johon uskoin, särkyi.

Ehkä – painokas ehkä – näin piti tapahtua. Nyt Eve uskaltaa viimeinkin tunnustaa olevansa täyspäiväinen kirjailija. Pitkän uransa kirjailijana hän on todellakin tehnyt tähän asti toimittajan päivätyön ohella.

Hän katsoo nyt toimittajan uraansa taaksepäin ja sanoo, että tuntuu kuin joku muu olisi kirjoittanut vuosien varrella ne 4 000 muistitikkuun tallennettua henkilöhaastattelua ja reportaasimatkaa Siperiaa myöten.

– Vasta työpaikkani menettäneenä aloin ymmärtää niitä kymmeniä tuhansia eri alojen suomalaisia, jotka ovat menettäneet potkuissa työpaikkansa. Pelottavaa on se, että pitkän työkokemuksen omaava ihminen ei ole näissä tilanteissa minkään arvoinen. Työelämän arvot, joihin uskoin, menivät pirstaleiksi.

Numeroruuhkassa moni toimituksesta joutuu lähtemään. Kirjan suorastaan dekkarimaisen juonen takia ei kannata kertoa, kenen kohdalle viikate osuu.

Even kustannustoimittaja Lari ja muu Otavan väki on todennut, ettei yhdessäkään suomalaisessa romaanissa ole kuvattu työnsä menettäneen tuntoja niin viiltävän tarkasti kuten Numeroruuhkassa kuvataan.

Heikki Hietamies kuvattuna 2015.

Kirjassa Antti Pasasen isä sairastuu vakavasti. Niin tapahtui myös Even isälle, kirjailija, toimittaja Heikki Hietamiehelle, joka loukkasi päänsä kaaduttuaan Yösyöttö-elokuvan kutsuvierasnäytöksessä syksyllä 2017.

– Hietsu voi nyt hyvin vaimonsa Maijan kanssa ja on selvinnyt monista sairaalakeikoista.

Even rankkaan kahteen vuoteen mahtuu myös 83-vuotiaan äidin, lukijoiden rakastaman kirjailija Laila Hirvisaaren kuolema viime kesänä.

– Äiti kuoli niin yllättäen. Raskasta hänen poismenossaan oli valtava julkisuus, johon emme kahden siskoni kanssa olleet sittenkään osanneet valmistautua. Meistä siskoksista koettelemus teki entistä tiiviimmän kolmikon.

Laila Hirvisaari kuvattuna 2015.

Kyyneleensä Eve kertoo itkeneensä loppuun yt-neuvotteluiden jälkeen. Hän ei ole osannut itkeä Lailan kuoleman jälkeen, mutta suru ja kaipaus ovat vahvasti läsnä jok’ikisessa päivässä.

– Monta kertaa viikossa minulle tulee tunne, että nyt pitäisi soittaa Lailalle milloin mistäkin asiasta. Muistan matkojamme Italiaan, Toscanaan, jossa kirjoitimme yhdessä Mannerheim-oopperamme librettoa, ikävöin sitä, miten iltaisin istuimme piazzalla ja joimme Rupikonna- eli Rubicon-valkoviiniä.

Viikkoa ennen Lailan kuolemaa Eve kertoi kertoa hänelle, että Numeroruuhka julkaistaan. Se on näin jälkeen päin tärkeä asia. Se, että äiti tiesi, ja että tytär ehti kertoa.

Äidin ja tyttären kirjailijaurat ovat niin yhteen kietoutuneita, että Evellä on nyt vaatehuoneessa, mustassa kassissa Lailan kesken jääneen romaanin käsikirjoitus. Se on tallessa myös muistitikulla.

– Viimeistelen kirjan jossain vaiheessa. Nyt minulla on kesken yksi tilaustyö, mutta sen valmistuttua matkustan luultavasti Pariisiin.

Pariisissa Eve aikoo yksityisetsivän tavoin seurata Lailan jättämiä jälkiä.

Eve Hietamies palaa uutuuskirjassaan yksinhuoltaja Antti Pasasen elämään.

Palaamme hetkeksi siihen yhteiseen toimitukseen, jossa kerran jaoimme yksityiselämämme ilot ja huolet, tuskailimme juttujen kanssa, kävimme kahvilla ja nauroimme silmät kyynelissä jotain arjen hassua sattumusta. Ja niitähän sattui!

Työyhteisön kanssa viettää usein enemmän valveillaolon tunteja kuin kotona perheen parissa, ja työyhteisön parissa tulee kollega niin tutuksi, että hänen mielialansa tunnistaa pelkästä ilmeestä.

Yhteisiin vuosiin mahtui myös kaksi kollegan kuolemaa. Numeroruuhkan Eve onkin omistanut kahdelle edesmenneelle, Jesselle ja Hannulle.

Moninaiset ja rakkaat ovat monet työpaikan ihmissuhteet. Ne eivät ole numeroita tai kylmiä excel-taulukoita, vaan todellista elämää, sitä, jota Eve toimittajana ehti niin pitkään kokea.

Näin Antti Pasanen sen elämän tiivistää: ”Kuvaajan kanssa keikalle, haastattelu, juttu kasaan ja seuraavan kimppuun.”