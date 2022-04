Kourtney Kardashian ja Travis Barker karkasivat vihkikappeliin Las Vegasissa – hääseremonia aamuyöllä, mukana Elvis-imitaattori

Sisäpiirilähteiden mukaan avioliitto ei ole virallinen.

Kourtney Kardashian ja Travis Barker alkoivat seurustella vuoden 2021 tammikuussa. He kihlautuivat reilut puoli vuotta myöhemmin.

Tosi-tv-tähti Kourtney Kardashian ja rumpali Travis Barker karkasivat vihkikappeliin Las Vegasissa sunnuntaina järjestetyn Grammy-gaalan jälkeen, muun muassa People-uutisoi. Lähteiden mukaan pari järjesti yksityisen vihkiseremonian One Love Wedding -kappelissa noin puoli kahden aikaan aamuyöstä.

Parin nähtiin vaihtavan intohimoisia kielisuudelmia Grammy-gaalassa, jonka jälkeen he riensivät vihkikappeliin samoissa vaatteissa.

Vihkikappelin omistajan mukaan pari vaati hääseremoniaan Elvis Presleyn imitaattorin, jonka omistaja sai järjestettyä paikalle. Seremonia kesti omistajan mukaan puoli tuntia.

– He tulivat, menivät naimisiin, heittivät kimpun autotielle ja tanssivat Elvikselle, kappelin omistaja Marty Frierson kertoo Peoplelle.

– He osoittivat toisilleen paljon rakkautta, ja heillä näytti olevan hauskaa, hän jatkaa.

TMZ:n haastattelemien sisäpiirilähteiden mukaan parin avioliitto ei kuitenkaan ole virallinen, sillä parilta puuttui tarvittavat luvat. Lähteiden mukaan he pitivät vain hauskaa.

TMZ:n mukaan pari kielsi kuvien ottamisen, mutta heillä oli mukanaan oma valokuvaaja sekä turvamies.

Pariskunta suuteli avoimesti kuvaajien edessä Grammy-gaalan punaisella matolla.

Daily Mail on julkaissut sivullisen kuvaaman videon, jossa pariskunta hoipertelee takaisin hotellille hääseremonian jälkeen. Videolla näkyy, kuinka Barker auttoi rakastaan tallustamaan kohti hotellihuonetta. Lähteiden mukaan realitytähti oli nauttinut "muutaman drinkin" illan aikana sulhasensa kanssa.

Kourtney Kardashian ja Travis Barker kihlautuivat viime vuoden lopulla. People-lehden mukaan kyseessä on Kardashianin ensimmäinen kihlaus. Hänellä on kolme lasta edellisestä suhteestaan Scott Disickin kanssa. Barker on ollut kaksi kertaa aiemmin naimisissa.