Tv:stäkin tuttu hypnotisoija kaahasi – poliisi vei upouudesta luksus-Bemarista laittoman ”lelun”, joka petti ratkaisevalla hetkellä

Televisiosta tuttu hypnotisoija Sami Minkkinen oli varustanut upouuden Bemarinsa tutkanpaljastimella, joka ei sitten toiminutkaan.

Hypnotisoija ja valmentaja Sami Minkkinen on saanut sakot liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja paljastinlaiterikkomuksesta. Minkkinen ajoi Parkanossa kolmostiellä poliisin tutkaan rajua ylinopeutta tiistai-iltana 30. marraskuuta viime vuonna.

Poliisin tutka mittasi Minkkisen kuljettaman kolmelitraisen BMW X7 -katumaasturin nopeudeksi 128 kilometriä tunnissa Karviantien liittymän kohdalla, missä suurin sallittu nopeus oli 80 kilometriä tunnissa. Nopeutta oli siis liikaa 48 km/h.

Ilman lakisääteistä kolmen kilometrin varmuusvähennystä Minkkisen ajonopeus olisi ylittänyt törkeän liikenneturvallisuuden rajan, joka on 50 km/h. Poliisin laatiman rangaistusvaatimuksen mukaan Minkkisen teko osoitti vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan.

Minkkinen kertoo IS:lle ohittaneensa tilanteessa erikoispitkän rekan kiinnittämättä huomiota nopeusmittariin.

– Ei ollut edes kiire. Ohitin rekan enkä ehtinyt jarruttaa ajoissa, Minkkinen kertoo IS:lle.

Minkkinen myöntää, ettei teko ollut järkevä.

– Se oli totaalinen arviontivirhe. Turha sitä on selittää.

Lisäksi poliisi löysi Minkkisen autosta laissa kielletyn tutkanpaljastimen. Tässä tapauksessa paljastinlaite ei kuitenkaan auttanut Minkkistä välttämään ylinopeussakkoja.

– Tutkanpaljastin ei tosiaan toiminut. Otin sen enemmän leluksi, Minkkinen kertoo.

– Tutkanpaljastimessa on sellainen ongelma, että se luo usein ihmiselle valheellisen tunteen siitä, että näin on ok tehdä. Voin sanoa, että se leikki loppui hyvin lyhyeen.

Useiden satojen arvoisen Genevo Max -tutkanpaljastimen poliisi määräsi menetetyksi valtiolle.

Poliisi määräsi Minkkiselle 35 päiväsakon rangaistuksen. Sakkoja tuli maksettavaksi 1 855 euroa, minkä lisäksi Minkkisen on maksettava myös 40 euron rikosuhrimaksu.

Ylinopeus poiki Minkkiselle myös ajokiellon.

– Kortti oli hyllyllä muutaman viikon. Vaimo ja lähimmäiset toimivat kuskina, ja homma saatiin sitä kautta pyörimään.

Minkkinen oli matkassa massiivisella viime vuonna rekisteröidyllä Bemarillaan yksin. Poliisi kirjauksen mukaan mukaan tie oli paljas ja pääosin kuiva. Muu liikenne oli vähäistä ja tieosuus oli valaistu. Pakkasta oli tapahtumahetkellä 11,5 astetta.

Sami Minkkinen järjestää muun muassa joukkohypnoositilaisuuksia.

Minkkinen tunnetaan muun muassa Mitä tuli tehtyä -ohjelman hypnotistina, jota esitettiin Nelosella vuosina 2012-2014. Viime syksynä Minkkinen hypnotisoi esiintyjiä Posse-ohjelman suorassa lähetyksessä saaden heidät romahtamaan lattialle. Jälkikäteen Veronica Verho ja Jaakko Saariluoma joutuivat vakuuttelemaan sosiaalisessa mediassa olevansa kunnossa.

Valmentajana ja hypnotisoijana Minkkinen keskittyy muun muassa riippuvuuksiin. Hän auttaa ihmisiä muun muassa painonhallinnassa ja tupakoinnin lopettamisessa. Minkkinen ei katso, että kaahaaminen olisi hänelle itselleen vastaava ongelma.

– Ajan kuukaudessa noin 7 000 kilometriä. Edellinen ylinopeussakko on noin viiden vuoden takaa. Eli aika rauhallinen kuski mä oon ollut. Tapoihini ei kuulu kaahata.

– On hyvä, että asioita nostetaan esiin. Jos voin omalla esimerkilläni auttaa ihmisiä ymmärtämään, että ei todellakaan kannata kiirehtiä. Ohituksessa voittaa yleensä ehkä minuutin, niin eihän se todellakaan ole sen arvoista.

KORJAUS 5. huhtikuuta kello 16.45: Poistettu tieto siitä, että Minkkinen toimisi yrittäjänä. Hän työskentelee yrityksessä, jonka aputoiminimi on Sami Minkkinen, pelkästään hypnotisoijana ja valmentajana.

