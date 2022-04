Maria Veitola otti kantaa hoitajien lakkoon ja sai äkkiä tuhansia viestejä – paljastaa koskettavassa päivityksessä, miksi aihe on hänelle erityisen tärkeä

Maria Veitolasta leimattiin somessa hoitajien sanansaattaja, eikä syyttä.

Toimittaja ja tv-juontaja Maria Veitola jakoi kaksi päivää sitten pysäyttävän somekuvan, jossa hän makaa vaaleanpunaisiin puettuna sairaalasängyllä pieni kummityttö seuranaan. Kuvajulkaisun tarkoitus oli kiinnittää seuraajien huomio aprillipäivänä alkaneeseen hoitajien lakkoon, jolle Veitola halusi antaa julkisesti kaiken tukensa.

– Seurasin lakkouutisointia eri medioista. Luin hoitajien olevien ahneita ja vaarantavan lakkoilullaan potilasturvallisuuden. HUS-johtaja vertasi lakkoa Ukrainan sotaan. Minua vaivasi se, etten nähnyt tai kuullut itse hoitajien ääntä oikein missään, Veitola kirjoitti Instagramissa lauantaina.

Senpä takia kaiken kansan tuntema tv-persoona päätti kysyä suoraan seuraajiltaan kokemuksia hoitoalan työstä ja ongelmakohdista. Kahta päivää myöhemmin Veitolan viestilaatikkoon oli satanut tuhansia viestejä, joissa hoitajat kertoivat omia kokemuksiaan.

Viestitulva yllätti Veitolan täysin.

– Olen saanut muutamassa päivässä tuhansia viestejä hoitajilta, jotka ovat halunneet kertoa, millaista on elää ja tehdä työtään hoitoalalla. Kylmäävää, Veitola tiivistää tunnelmansa.

Samalla kun Veitolan viestilaatikko alkoi tulvia, hänet leimattiin nopeasti huonovointisten hoitajien sanansaattajaksi.

– Täysi tuki hoitoalan lakolle. Käykää lukemassa Maria Veitolan stooreista tarinoita hoitoalan kokemuksista, toitotti somessa juontajakollega Marja Hintikka ja moni muu.

Veitola kertoo Instagramissa ryhtyneensä ajamaan hoitajien asiaa puhtaasti omien kokemustensa velvoittamana.

– Minä ja läheiseni olemme tarvinneet monesti terveydenhuollon palveluita.

– Olemme saaneet vuosien varrella niin hienoa, kuin huonoakin hoitoa. Olemme tunteneet hoitajien kiireen ja uupumuksen, sekä resurssien vähyyden omissa nahoissamme. En toivo vastaavia kokemuksia kenellekään, Veitola kirjoittaa.

– Tämä on myös tasa-arvokysymys. Hoitoala on naisvaltainen ala. Heikoimmista huolehtiminen, huoltovarmuus tai potilasturvallisuus ei voi rakentua sen varaan, että loppuunpalaneet naiset ovat hiljaa ja elävät köyhyysrajalla vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.

Pysäyttävän kirjoituksensa päätteeksi Veitola kertoo purkavansa viestisumaa vielä muutaman päivän ajan, jonka jälkeen hän toivoo, että ongelmia aletaan oikeasti ratkoa.

– Joku kutsui tätä hoitoalan metoo:ksi. On aika tehdä näkyväksi kaikki se saasta, mihin on totuttu ja mistä on vaiettu, Veitola täräyttää.

Hoitajien lakko alkoi viime viikon perjantaina aamukuudelta, ja siihen osallistuu nyt kuuden sairaanhoitopiirin alueella yhteensä 25 000 hoitajaa.

Sote-alan ammattiliitot Tehy ja Super vaativat työtaistelussa palkkaohjelmaa, joka nostaisi palkkoja viiden vuoden ajan joka vuosi 3,6 prosenttia normaalien sopimuskorotusten päälle. Tällä päästäisiin liittojen mukaan nousemaan pidemmän aikaa syventyneestä palkkakuopasta.

Nyt alkanut lakko kestää kaksi viikkoa, jonka jälkeen se laajenee useammille alueille, jos sovintoon työnantajan kanssa ei ole päästy. Näin laaja työtaistelu on nähty hoitoalalla viimeksi vuonna 2007. Sen myötä hoitajat saivat reippaat palkankorotukset.