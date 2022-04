Älyttömät härpäkkeet liitävät Helsingin ilmatilaan tai mäjähtävät suoraan mereen elokuussa – ISTV näyttää suuren Lentopäivän suorana lähetyksenä

Amatööritiimien itse rakentamat lentohärvelit yrittävät liitää mahdollisimman kauas meren ylle rakennetulta korkealta lähtörampilta, mutta todennäköisesti suurin osa niistä syöksyy näyttävästi suoraan veteen. Siinä on lyhykäisyydessään idea Red Bullin Lentopäivään, joka saapuu Helsinkiin elokuussa 2022.

Lentopäivä on karnevalistinen show, jossa pääosassa ovat mielikuvitukselliset, lentolaitteita muistuttavat vempeleet. Toki liidon pituudella on oma merkityksensä, mutta yhtä tärkeitä ovat joukkueiden koreografiat lähtölavalla ja lentolaitteiden ulkonäkö. Ja koska kaikki tietävät, että oikeasti ilmaa alleen saavan, liitävän laitteen rakentaminen kotikutoisesti on vaikeaa, tiimien on varauduttava siihen, että lento jää lyhyemmäksi kuin kanalla. Siksi kunkin kisaan osallistuvan lentäjän pakolliseen varustukseen kuuluvat kypärä ja pelastusliivi.

Lukuisissa kaupungeissa ympäri maailmaa yleisöjä viihdyttänyt Red Bullin Lentopäivä on järjestetty Suomessa kerran aiemmin. Elokuussa 2008 paikkana oli Hakaniemenranta Helsingissä. Tulevana kesänä lauantaina 20. elokuuta tapahtumapaikka on vain muutaman siiveniskun päässä siitä eli Tokoinrannassa, jossa paikalle saapuva yleisö pääsee laajalta alueelta seuraamaan esityksiä.

Ilta-Sanomat tarjoaa mahdollisuuden eläytyä tapahtumaan myös niille katsojille, jotka eivät pääse paikalle Helsinkiin. ISTV nimittäin näyttää koko tapahtuman suorana lähetyksenä osoitteessa IS.fi.

Kisaan valitaan mukaan rajattu määrä viisihenkisiä joukkueita hakemusten perusteella. Jo hakemuksessa tiimien on esiteltävä ilma-aluksensa konsepti ja tarina. Toteuttamiskelpoisista ehdotuksista parhaat valitaan mukaan samaan tapaan kuin kesällä 2019 Helsingin Tähtitorninmäellä järjestetyssä Mäkiauto GP:ssä.

Tiimien haku Lentopäivään on nyt auki ja se päättyy toukokuun viimeisenä sunnuntaina.

Vuoden 2008 Suomen-tapahtuman voittajajoukkue leiskautti tuolloin päivän pisimmän siivun, 16,2 metriä. Elokuussa 2022 selviää, onko suomalaisten "wannabe"-lentokoneinsinöörien tietotaito kehittynyt 14 vuodessa niin paljon, että tuo ennätys menee rikki.