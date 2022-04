Kourtney Kardashian ja Travis Barker suutelivat rohkeasti Grammy-gaalassa – asu sai raskausepäilyt roihahtamaan

Pariskunta esiintyi intohimoisesti sekä punaisella matolla että gaalassa.

Tosi-tv-julkkis Kourtney Kardashian, 42, ja rumpalimies Travis Barker, 46, vaihtoivat intohimoisia kielisuudelmia Grammy-gaalassa sunnuntaina.

Pariskunta suuteli avoimesti kuvaajien edessä.

Kuumien hetkien lisäksi huomio kiinnittyi Kardashianin vartalonmyötäiseen asuun, joka sai raskaushuhut kiihtymään. Pariskunta on kertonut toivovansa lasta ja uuden Kardashian-sarjan trailerissa heidät nähdään hedelmällisyystutkimuksissa.

Kourtney Kardashianin vartalonmyötäinen asu kiihdytti raskaushuhuja entisestään.

Fanit ovat jo aiemmin epäilleet Kardashianin olevan raskaana, ja The Sunin mukaan raskausepäilyt leimahtivat uudelleen vartalonmyötäisen Grammy-asun takia.

– Okei, Kourtney Kardashian on sataprosenttisesti raskaana, eräs fani kirjoitti Twitterissä lehden mukaan.

Pariskunnan suhde on edennyt nopeasti. He alkoivat seurustella vuoden 2021 tammikuussa ja kihlautuivat reilut puoli vuotta myöhemmin.

Toisaalta osa faneista myös muistuttaa, että pyöristynyt alavatsa voi olla seurausta myös lapsettomuushoidoista aiheutuneesta turvotuksesta.

Kourtney Kardashian ja Travis Barker kihlautuivat viime vuoden lopulla. People-lehden mukaan kyseessä on Kardashianin ensimmäinen kihlaus. Hänellä on kolme lasta edellisestä suhteestaan Scott Disickin kanssa. Barker on ollut kaksi kertaa aiemmin naimisissa.

