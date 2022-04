Brooklyn Beckham, 23, nai miljardiperijättären – tällaiset ovat yli 3 miljoonaa euroa maksavat vuoden megahäät

Brooklyn Beckhamin tulevan vaimon vanhemmat ovat kolme kertaa rikkaampia kuin David ja Victoria Beckham.

Pian naimisiin astelevan Brooklyn Beckhamin, 23, ja hänen morsiamensa Nicola Peltzin, 27, tuskin tarvitse kärvistellä pikkurahan puutteessa, sillä molemmat tulevat äveriäästä perheestä.

David ja Victoria Beckhamin omaisuuden arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa. Beckhamit jäävät silti kirkkaasti jälkeen, jos lompakon paksuutta verrataan morsiamen isän rahapussiin. Nicolan isä, bisnesmoguli ja sijoittaja Nelson Peltz, 79, on haalinut itselleen yli 1,5 miljardin euron omaisuuden.

The Daily Mail kertoo, että pariskunta on allekirjoittanut avioehtosopimuksen juuri häiden alla.

Molempien perheet ovat lähteiden mukaan tyytyväisiä avioehdosta.

– Brooklynillä on kokemusta tytöistä, jotka tahtovat epätoivoisesti tapailla häntä vain siksi, että hänen sukunimensä on Beckham, The Sunille kerrotaan.

Nicola Piltz ei kuitenkaan ole Beckhamien rahojen perässä.

– Hän ei tarvitse Brooklynin rahoja ja hänellä on oma, menestyksekäs ura, The Sunin lähde puhuu.

Beckhamin ja Peltzin on tarkoitus purjehtia avioliiton satamaan ensi lauantaina. Hääseremonia pidetään Floridassa ja juhlien on kerrottu maksavan 3,5 miljoonaa euroa.

Vaikka Peltzin tuleva anoppi tunnetaan muoti-ikonina, morsian on palkannut itselleen oman stylistin – eikä aivan ketä tahansa tyylineuvojaa. Peltz rekrytoi Leslie Fremarin, joka on työskennellyt Hollywoodin a-listan tähtien, kuten Demi Mooren ja Charlize Theronin, kanssa.

Morsian ja Fremar eivät löytäneet sopivaa hääpukua Floridasta. Niinpä kaksikko matkusti Roomaan, josta Peltz löysi lopulta mieleisensä asun. Kyseessä on Valentinon luovan johtajan ja muotisuunnittelija Pierpaolo Picciolin suunnittelema vihkipuku.

– Nicola luottaa ehdottomasti Leslien makuun. Puku on Valentinon, mutta Leslie vastaa koruista, hiuksista ja meikistä, lähde kertoo lehdelle.

Tulevia häitä kuvaillaan Miamin rikkaiden ja brittijulkkisten kokoontumiseksi. Vieraslistalta löytyy sellaisia nimiä kuin julkkiskokki Gordon Ramsay, näyttelijä Eva Longoria, Madonnan poika Rocco Richie ja entinen jalkapallosuuruus Phil Neville. Myös Victoria Beckhamin Spice Girls -bändikavereista Melanie Brown on vahvistanut tulonsa.

Brooklynin kummisetä Sir Elton John ei pääse häihin, sillä hän on kiertueella. Toinen kummi, jalkapalloagentti Dave Gardner, sen sijaan kunnioittaa tilaisuutta läsnäolollaan.

Häävieraiden joukossa on myös muiden lajien urheilijoita, kuten amerikkalaisen jalkapallon legenda Tom Brady, joka saapuu juhliin supermallivaimonsa, Gisele Bündchen, kanssa. Hurjimmat huhut kertovat, että myös Sussexin herttuapari, Harry ja Meghan Markle, olisivat kutsuttujen listalla.

Brooklynin nuoremmat veljet, Romeo ja Cruz, toimivat bestmaneina. 10-vuotiaalle Harper Beckhamille on annettu morsiusneidon tehtävät.

Toimettomaksi ei jää myöskään isä-Beckham. Sulhasen isän roolin lisäksi hänen tehtävänsä on varmistaa, että kaikki Beckhamin perheen miehet näyttävät mahdollisimman hyvältä.

Jo kaksi viikkoa sitten David Beckham vei isänsä ja appensa Tony Adamsin pukuostoksille.

Becks julkaisi Instagramissa kuvan sovitushuoneesta.

– Luomme erityisiä muistoja. Hääsuunnitelmat etenevät ja isät ovat tikissä, Beckham kirjoitti kuvan yhteydessä.

Häät tulevat noudattelemaan juutalaisia hääperinteitä.

– Mitä enemmän meillä on häihin liittyviä tapaamisia, sitä todemmalta kaikki tuntuu, Brooklyn kertoi vastikään Voguelle.

– Jännittää. Aion pitää kipaa päässäni.

Kipa on ohut, pyöreä päähine, jota käyttävät yleensä vain juutalaiset miehet rukoillessaan.

Myös hääpaikka on selvinnyt. Juhlat pidetään Peltzin perheen omistamassa, Palm Beachissa sijaitsevassa kartanossa, jonka hinnaksi on kerrottu 90 miljoonaa euroa. Kartanoon kuuluu 4 000 neliömetrin kokoinen rantatalo. Peltzeillä on myös 27 huonetta käsittävä merenrantakartano New Yorkissa.

Brooklyn ja Peltz tapasivat vuonna 2017 ja alkoivat seurustella kaksi vuotta myöhemmin. Pari ilmoitti kihlauksestaan heinäkuussa 2020.

– Kaksi viikkoa sitten pyysin sielunkumppanini kättä ja hän vastasi kyllä. Olen, hitto soikoon, maailman onnekkain mies, Brooklyn kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Myös Peltz kommentoi kihlausta:

– En malta odottaa, että saan viettää loppuelämäni vierelläsi. Rakkautesi on arvokkain saamani lahja.

Nicola Peltz näyttelee Tessa Yeager elokuvassa Transformers: Age of Extiction.

Nicola Peltz on tehnyt uraa mallina ja näyttelijänä. Hänet voi nähdä muun muassa Transformers-elokuvissa ja tv-sarjassa Bates Motel.

Brooklyn Beckhamin ura on puolestaan ollut sarja erilaisia pettymyksiä. Hän on toiminut mallina ja valokuvaajana. Nuoren Beckhamin valokuvat keräsivät aikanaan paljon negatiivista palautetta ja samoin on käymässä miehen tv-kokin uralle.

Brooklyn alkoi julkaista kokkailuvideoitaan sosiaalisessa mediassa yli 13 miljoonalle Instagram-seuraajalleen. Hän on saanut moitteita harjoittelun puutteesta ja heikosta asiantuntemuksesta.

Useat videoilla tehdyt ruuat ovat olleet myös hyvin helppoja valmistaa, kuten voileivät, joihin Beckham on vain käytännössä kasannut täytteet päälle.

New York Postin mukaan Beckhamin kokkausvideoiden takaa löytyisi peräti 62 henkeä sisältävä tiimi. Yhden, kahdeksan minuuttia pitkän jakson on kerrottu maksavan noin 100 000 dollaria.