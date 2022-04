Erika Vikman, 29, julkaisi kuvan, joka sai seuraajat tarraamaan yhteen kehonosaan – sanavalmis laulaja lyö kehokriitikoille luun kurkkuun

Erika Vikman täräyttää suorat sanat ihmisille, jotka kehtaavat kritisoida hänen vartaloaan.

Suomalaisen nykypopin kuningatar Erika Vikman, 29, kertoo Instagramissa saavansa aika ajoin kritiikkiä kehostaan, jota hän ei suodata millään tavalla. Tällä kertaa moitteet tulivat kuvasta, jossa hän ottaa selfietä leveässä haara-asennossa ja vankassa takakenossa.

Vikman julkaisi kyseisen kuvan ja otteita saamastaan kritiikistä Instagramin tarinat-osiossa.

– Oon saanut kaiken ihanan ohessa taas kroppakritiikkiä, mikä vaan ei oo missään nimessä ok, Vikman kirjoittaa.

Laulajan kuvajulkaisun mukaan kritiikki osui tällä kertaa hänen keskivartaloonsa, tarkemmin sanottuna vatsanseudulle.

– Dieetille, rupee vatsa pömpöttää, joku kommentoi Vikmanille yksityisviestein.

– Miten vatsa on noin iso, ihmetteli toinen.

Vikman tekee kertalaakista selväksi, ettei hän hyväksy kritiikkiä kehostaan ja mikä tärkeintä, hän ei anna sen vaikuttaa pukeutumiseensa.

– Tiedoksi kaikille kroppakriitikoille. Mulla on tissit ja vatsa, ja mua ei kiinnosta pätkääkään, jos en sovi sun kauneusstandardiin.

– En myöskään aio muuttaa pukeutumistani, take it or leave it, artisti kuittaa.

Vuoden 2016 tangokuningattarena julkisuuteen tullut Erika Vikman tunnetaan tätä nykyä yhtenä suomipopin kirkkaimmista tähdistä. Ahkeran keikkailun ohella hän on julkaissut viime vuosina useita jättihittejä, kuten Syntisten pöytä ja Cicciolina.

Merkittäväksi muodostuvan musiikkiuran lisäksi Erika Vikman yhdistetään iskelmälegenda Dannyyn, jonka kanssa hän tapasi ensimmäisen kerran Seinäjoen tangomarkkinoilla kesällä 2015.

Kaksikko salasi suhteensa pitkään, vaikka huhuja romanssista kuultiin jo keväällä 2016. Saman vuoden syksyllä Danny ja Erika kuvattiin yhdessä hotellin uima-altaalla Rodoksella, jonka jälkeen suhdetta ei käynyt enää kiistäminen.

Syyskuussa 2020 Danny ja Erika kertoivat eroavansa virallisesti, mutta lukuisten somepäivityksen perusteella kaksikko on hyvissä väleissä ja viihtyy yhä toistensa seurassa.

Lue lisää: Erika Vikman julkaisi yhteiskuvan Dannyn kanssa – kutsuu iskelmätähteä rakkaakseen