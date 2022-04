Hector ja Pepe Willberg tyrmistyivät uudesta Mestarit areenalla -kiertueesta – ”Sellainen olo kuin joku olisi vetänyt turpaan”

”Meille Mestarit oli bändinimi, ei brändinimi.”

Tällä viikolla uutisoitiin, että ensi syksynä Suomessa nähdään Mestarit areenalla -kiertue. Sen solisteina esiintyvät 2000-luvun suomalaiset supertähdet, valovoimaiset naislaulajat Jenni Vartiainen, Vesala, Kaija Koo ja Ellinoora.

Alkuperäiset mestarit, Hector ja Pepe Willberg, pahastuivat. Jättisuositussa Mestarit areenalla kokoonpanossa esiintyivät 1990-luvun lopulla heidän lisäkseen Kirka ja Pave Maijanen.

– Olemme pahoilla mielin: miten kukaan voi keksiä tällaista. Tässä on toimittu rumasti, Hector sanoo.

Hector ja Pepe Willberg kokevat, että kyse on kyynisestä rahastuksesta heidän bändinimellään.

– Meille Mestarit oli bändinimi, ei brändinimi. Ajatelkaa, jos joku keksisi tehdä kiertueen nimellä The Beatles? Kenellä olisi kanttia. Tai Hurriganes? Mutta Remu elää vielä, Ile elää vielä, Hector vertaa.

– Ikään kuin meillä ei olisi mitään immateriaalisia oikeuksia nimeen?

Vanhojen mestarien loukatuksi tulemisen tunteesta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Pepe Willberg ja Kirka mestareina areenalla vuonna 1999.

Hector Mestarit areenalla -keikalla vuonna 1999.

Kiertueen järjestävä Warner Music kertoo puolestaan ostaneensa oikeuden Mestarit areenalla -nimeen. Yhtiö on olettanut, että nimen mukana siirtyi myös oikeus käyttää sitä uusien artistien kanssa.

Heikki Harma eli Hector, Pepe Willberg ja Pave Maijanen suunnittelivat vielä vuonna 2019 Mestarit areenalla -kokoonpanon paluuta.

Koska Kirka oli kuollut vuonna 2007, hänelle harkittiin korvaajaa alkuperäiseen Mestarit -nelikkoon, joka vuosina 1998–1999 oli tehnyt suomalaisen kevyen musiikin historiaa tekemällä loppuunmyydyt konsertit niin Helsingin Hartwall-areenalla kuin Olympiastadionillakin – sekä menestyksekkään areena-kiertueen. Myös konserttitallenne levy oli myyntimenestys.

Mutta ilman Kirkaa hanketta ei haluttu tehdä.

– Ajattelimme, että Muska voisi tulla Kirkan tilalle tai vaikka Kirka hologrammina. Se oli pieni unikuva, että olisi tehty yhden illan juttu sen kunniaksi, että alkuperäisistä keikoista oli 20 vuotta, Hector kertoo IS:lle.

– Mutta ajattelimme sitten parin palaverin jälkeen, että ei. Se on kaikki tai ei mitään.

Pave Maijanen kuoli 2021.

– Päätimme kuopata koko Mestarit -nimen syvemmälle kuin ydinjätteen. Se oli ainutkertainen juttu sekä meille yleisölle yli 100 000 ihmiselle, jotka sen aikanaan livenä kokivat, Hector kertoo IS:lle.

Niin he hautasivatkin, mutta vain omalta osaltaan.

Pave Maijanen oli yksi mestareista. Kuva vuodelta 1999.

Pepe Willberg: ”Miten laulajat ovat lähteneet mukaan tähän hulluuteen?”

IS tavoitti Pepe Willbergin matkalta Joel Hallikaisen juhlakonsertin nauhoituksiin. Hyväntuulinen fiilis putoaa, kun laulaja alkaa takoa mielipiteitään siitä, että ensi syksynä Suomea kiertää Mestarit areenalla -kiertue – ilman alkuperäisiä mestareita.

Pepe haluaa tehdä selväksi, ettei taiteilija halua käydä toista taiteilijaa vastaan – vanhat mestarit eivät kyseenalaista uusia laulajina, artisteina.

– Hehän ovat sitä mitä ovat. Emme voi tietenkään kyseenalaistaa heidän tekemisiään tai tulevaisuuttaan. Tietysti voi kyseenalaistaa sen, miten he ovat järkeilleet sen, että ovat lähteneet mukaan tähän hulluuteen, Willberg sanoo.

Pepe Willberg kuuli uudesta hankkeesta vasta hiljattain.

Hän sanoo saaneensa kuulla uudesta Mestarit areenalla -hankkeesta vain muutama päivä sitten.

– Minut ja Heikki kuulemma myös kutsuttiin seuraamaan konsertteja. Mutta kuten arvaat, me emme ole hirveän innoissamme sinne menossa.

Mikä tässä tuntuu pahalta?

– Ei voi sanoa, että ”tuntuu pahalta”. Minähän olen suhtautunut välinpitämättömästi kaikkiin älyttömyyksiin vuosikymmenten varrella. Mutta en voi ymmärtää, miten tällainen juju tai kikka – tässähän on kyse jujusta, jolla ehkä ansaitaan vähän enemmän rahaa – on voinut juolahtaa kenenkään päähän, Willberg vastaa.

Hän tunnustaa, että aluksi Mestarit -nimi tuntui vieraalta alkuperäisistäkin mestareista.

– Se nimi tuntui aluksi teennäiseltä. Mutta joku yhteinen nimike piti konserttikiertueelle saada, ja Lasse Norres sitten päästi suustaan tuollaisen. Se sitten valittiin, kun parempaakaan ei keksitty, Willberg sanoo.

Lasse Norres muistaa, että vei usean nimen ehdotus­listan ideapalaveriin, johon osallistuivat ainakin kiertueen tuottaneen Eastway -yhtiön Juha Hytti ja Ande Päiväläinen.

– Ensin pyörittelin, että Maestrot, siitä se kääntyi sitten Mestareiksi. Ja se areena piti olla siinä mukana, Norres kertoo IS:lle.

– Nimi tarkoitti nimenomaan noita neljää herraa. Mestari-sana kuvasi heitä hyvin. Heistä ketä tahansa olisi voinut kutsua mestariksi.

Hectorin mielestä sana mestari on bändin nimessä merkityksessä ”täysinoppinut”, ei urheilullinen mestari, voittaja.

– Olimme musiikin tekijöinä ja esittäjinä täysin­oppineita, Hector selittää – kisällivaihe oli käyty läpi jo vuosikymmeniä sitten.

Hector muistaa, että alkuperäinen Mestarit-nelikko teki kiertueen 1990-luvulla menestysvuosiaan porskuttaneen Nokian firmatilaisuuksissa. Siellä tehtiin tunnin keikkoja, joista muodostui areenoilla nähty konsepti, josta tuli iso ilmiö. Oli Hectorin mukaan poikkeuksellista, miten laulut tavoittivat yleisön. Vastaavaa eivät olleet nähneet hänen mukaansa ketkään mestarit omilla, jo 1960-luvulla alkaneilla urillaan.

– Mestareista tuli monen sukupolven sukupolvi-ilmiö, hän kuvailee.

– Yleisö otti sen nimen, meistä tuli mestareita areenalla. Sitähän me ollaan ikuisesti. Ja nyt mestareita ovat nämä daamitkin. En tiedä tuleeko sitten ensi vuonna taas lisää?

Oletko yrittänyt saada Warner Musicia vaihtamaan uuden Mestarit areenalla -kiertueen nimen?

– En ole ollut Warneriin missään yhteydessä enkä tietenkään tule tässä asiassa olemaankaan, Willberg sanoo.

– Ei tämä minun omiin tekemisiini vaikuta. Elän lopunajan alkua. En tee suuria suunnitelmia, paitsi ensi syksynä teen 60-vuotisjuhlakiertueen. Juhlin 60:tä vuotta suomalaisilla maanteillä.

Eli mestari palaa areenalle?

– Niinkin voi sanoa tietysti.

Hector: ”Miksi ihmeessä?”

Hector kiteyttää oman tuohtumuksensa kysymykseen:

– Miksi ihmeessä?

– Nyt mukaan kiinnitetyt naiset ovat kaikki loistavia artisteja. Eivät kai he tarvitse tällaista kainalokeppiä? Vastaus on tietysti se, että ottamalla tämän (Mestarit areenalla) nimen, saadaan lisää rahaa tulemaan ovista ja ikkunoista. Ja siitä tulee hyväksikäytön olo. Kysymys ei ole mistään ”kuningas on kuollut – eläköön kuningas” -jutusta, koska me tässä vielä Pertin kanssa eletään ja tehdään töitä koko ajan.

– Tämä tuli meille puskista niin kuin se, kun Will Smith veti Oscar-gaalassa kollegaansa turpaan täysin yllättäen. Minulla on nyt sellainen olo, että joku olisi vetänyt turpaan. Ja miksi? Eiks me olla samalla alalla?

– Eikö tässä voisi olla joku normisto, että ei mennä ihan haaskalle? Tai hautoja ryöstämään, kuten Pepe sanoi Hesarissa. Meistä kaksi on poistunut, ja Pavekin vasta aika vähän aikaa sitten.

Hector sanoo, että hän ja Pepe eivät ole rahan perässä.

– Ei tämä sillä muuttuisi, että meille annetaan kymppitonnit.

HS:n haastattelussa Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Niko Nordström sanoo jatkavansa mielellään keskustelua Hectorin ja Pepe Wilbergin kanssa.

– Lähetän siihen viitaten Warnerille toiveen, Hector sanoo.

– Täytän 20. huhtikuuta 75 vuotta. Voisiko kiertueen nimen muuttaa syntymäpäivälahjaksi?

Warner Music on pahoillaan, mutta nimi ei vaihdu

Warner Music Finlandin Nordström ei lupaa Hectorille syntymäpäivälahjaa.

– On ikävää, että Hector on pahoittanut mielensä, mutta nimen vaihtaminen ei enää tässä vaiheessa ole mahdollista. Kiertue on lanseerattu ja valmistelut pitkällä, kaikki on jo mennyt eteenpäin.

Oletteko jollain tavalla epäonnistuneet uuden Mestarit areenalla -projektin lanseerauksessa?

– Kun alun perin hankimme Mestarit areenalla -aputoiminimen käyttöömme, olimme siinä uskossa, että jos joku mestareita lähellä ollut taho tämän nimen luovuttaa, niin silloin kaikki on kunnossa.

Oletko nyt sitä mieltä, että uusista mestareista olisi pitänyt informoida aiemmin Hectoria ja Pepe Willbergiä?

– Halusimme pitää julkistuksen yllätyksenä. Siksi informoimme heitä vasta viikkoa ennen tiedotustilaisuutta, Nordström vastaa.

– Toki pahalta ja ikävältä tuntuu Heikille aiheutunut mielipaha. Olimme hyvässä uskossa. Ikävää, että tämä meni tältä osin näin.

Hectorin mukaan Mestarit areenalla oli heille ”bändinimi eikä brändinimi”. Hän näkee, että Warner Music haluaa nyt vain rahastaa tällä nimellä. Mitä ajattelet tästä?

– Ymmärrän, että tämän voi kokea myös näin. Hector on minullekin iso auktoriteetti ja kunnioitan häntä. Ymmärrän myös tuota näkemystä.

Pepe Willberg kysyy, tuleeko taas ensi vuonna uudet mestarit?

– Mitään sellaisia suunnitelmia ei ole. Tämä on nyt tehty näille upeille naisartisteille. Se on ainoa suunnitelma.