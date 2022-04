Pyhimys heitti Esko Eerikäisen uudesta tatuoinnista osuvan vitsin.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen tunnetaan miellyttävän puheäänensä lisäksi lukuisista tatuoinneistaan, joita hänelle on kertynyt ajan saatossa eri puolille vartaloa.

Instagramin mukaan Eerikäisen ihosta löytyy kuitenkin vielä paljasta pintaa, sillä tuoreessa kuvajulkaisussaan hän on jälleen niin sanotusti neulan alla.

– Work in progress, juontaja kirjoittaa Instgram-kuvassa, jossa komeilee kuva Kalevalasta tutusta maalauksesta Lemminkäisen äiti.

Akseli Gallen-Kallelan tunnetussa teoksessa Lemminkäisen äiti on haravoinut tapetun ja silvotun poikansa ruumiinosat joesta ja ommellut jälkipolvensa taas kokonaiseksi. Maalauksessa äiti odottaa kaihoisasti katsellen mehiläistä, joka hunajallaan herättäisi Lemminkäisen henkiin. Maalauksen tarkoitus on kuvata äidinrakkautta.

Siinä missä moni Eerikäisen someseuraajista ihailee varauksetta radiotähden taidokasta tatuointia, laulaja Mikko Kuoppala, tunnetummin Pyhimys, päätti heittää asian leikiksi.

– Gallen-Kallelan ”Miesflunssa” on kyllä klassikko, rapmuusikko letkauttaa.

Miesflunssa on viime vuosikymmenen aikana vakiintunut termi, jolla tarkoitetaan mieshenkilöiden turhaa teatraalisuutta flunssan kourissa. Vitsin mukaan naiset kykenevät sairaanakin pyörittämään perheen arkea, siinä missä mies painuu sohvan syvimpään nurkkaan nenän vähänkin vuotaessa.

Muusikkokollega Leo Stillman reagoi Kuoppalan letkautukseen naurunaamalla. Eerikäisen uudesta tatuointikuvasta on tykätty lyhyessä ajassa liki tuhat kertaa.

– Wautsi, mieletön, joku ylistää.

– Todella taidokas työ, toteaa toinen.

– Onpa hieno!

– Siisti!

Aprillipäivänä Eerikäinen viihdytti somekansaa vitsailemalla uudesta parisuhteestaan. Aprillipilaksi osoittautuneen Instagram-julkaisun mukaan Eerikäinen olisi ryhtynyt suhteeseen Lola Odusogan kanssa.

– Me ollaan Lola Odusogan kanssa törmätty vuosien ajan useilla eri keikoilla ja ollaan tunnettu vuosia, oltiin Olen Julkkis Suomi -tuotannossa yhtä aikaa, minä kisasin ja hän tuotannossa ja siellä tapahtui jotain mitä emme kumpikaan uskoneet ollenkaan! Nyt sen uskaltaa sanoa. Me ollaan me ja yhdessä aina, Eerikäinen runoili Instagramissa.

Lue lisää: Esko Eerikäinen teki yllättävän parisuhdejulkistuksen – ex-vaimo Martina Aitolehti pudotti tyhjentävän kommentin

Kolumbialaissyntyinen Esko Eerikäinen, 48, tuli alun perin tunnetuksi Scandinavian Hunks -tanssijana ja Martina Aitolehden puolisona. Ex-parilla on teini-ikäinen tytär.

Vuodesta 2016 saakka Eerikäistä on kuultu Radio Nova -kanavalla ja vuosien aikana hän on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten suosikkijuontajien joukossa. Kuluneen kevään aikana hän on näyttäytynyt myös suosikkisarja Salatuissa elämissä.