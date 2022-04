Lehtiväite: Bruce Willisin, 67, aivosairaus sai alkunsa kuvauksissa sattuneesta tapaturmasta

The Sunin mukaan Bruce Willisin afasia saattoi alkaa jo 20 vuotta sitten elokuvan kuvauksissa sattuneesta työtapaturmasta.

Hollywood-legenda Bruce Willis jätti ison osan faneja leuka auki kerrottuaan lopettavansa näyttelemisen. Tähti paljasti yllätysuutisen yhteydessä sairastavansa kognitiivisia taitoja heikentävää afasiaa, joka voi pahimmillaan viedä koko puhekyvyn. Bruce Willis on 67-vuotias.

Lue lisää: Bruce Willis lopettaa näyttelemisen – syynä vakava sairaus

Tuoreessa The Sunin artikkelissa Willisin ystävä pohtii, mahtoiko 20 vuoden takainen työtapaturma vaikuttaa sairauden syntyyn. Traumaperäisen aivovamman tiedetään olevan yksi afasian aiheuttajista.

Ystävän mainitsema tapaturma sattui vuonna 2003 valmistuneen Tears of the Sun -elokuvan kuvauksissa. The Sunin mukaan Willis löi elokuvan kulisseissa päänsä käyttäessään erikoistehosteräjähdettä.

Näyttelijä teki asiasta vuonna 2004 rikosilmoituksen, jossa hän kertoi kärsineensä huomattavista henkisistä ja fyysisistä vammoista tapaturman jälkeen. Willis syytti tapahtuneesta sekä elokuvan tuotantoyhtiötä että sen erikoistehosteista vastannutta työntekijää.

Erikoistehosteista vastanneella henkilöllä oli asiasta eri näkemys. Miehen mukaan näyttelijä ammuskeli kuvauksissa automaattikiväärillä ja satutti päänsä siten.

The Sunin mukaan oikeusjuttu saatiin sovittua vuonna 2005.

Bruce Willisin perheenjäsenet eivät ole vahvistaneet syytä näyttelijätähden afasian syntymiselle. Aivovamman lisäksi afasia voi saada alkunsa muun muassa aivoinfarktista, aivoverenvuodosta tai ohimenevästä aivoverenkiertohäiriöstä. Sitä voi esiintyä myös aivokasvaimen yhteydessä.

Lue lisää: Afasia ei aina katso ikää – tällainen on aivoperäinen häiriö, jota Bruce Willis sairastaa