Tom Cruise järjesti prinssi Williamille ja herttuatar Catherinelle unohtumattoman deitti-illan – salainen yksityisnäytös Lontoossa

Herttuapari pääsi katsomaan uuden Top Gun -elokuvan ensimmäisinä maailmassa, uutisoi The Sun.

Cambridgen herttuaparin kerrotaan nauttineen unohtumattomasta leffaillasta näyttelijä Tom Cruisen järjestämänä.

Brittilehti The Sun uutisoi prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen päässeen katsomaan odotetun Top Gun -elokuvan jatko-osaa yksityisnäytöksessä Lontoossa.

Lähteiden mukaan Cruise halusi järjestää salaisen yksityisnäytöksen saatuaan tietää prinssin olevan vuonna 1986 ensi-iltansa saaneen elokuvan suuri fani.

Top Gun: Maverick -elokuvaa olivat katsomassa yhdessä herttuaparin kanssa myös kreivitär Sophie, prinsessa Eugenie ja prinsessa Beatrice.

Yksityisnäytös järjestettiin Lontoon Leicester Squarella sijaitsevassa IMAX-elokuvateatterissa. Cruise valitsi paikan tarkoin, sillä hän halusi herttuaparin pääsevän näkemään uutuuselokuvan yhdeltä Britannian isoimmista valkokankaista.

– Kyseessä on hyvin epätodennäköinen ensinäytös, mutta Tom teki tarjouksen saatuaan tietää, että William on fani. He hyväksyivät kutsun iloisina, lähde sanoi The Sunille ja muistutti, ettei tämän arvokkaampia vieraita voisi juuri saada.

Kelly McGillis näytteli Top Gunissa kouluttajaa, johon Tom Cruisen näyttelemä Maverick rakastuu.

Lähteen mukaan loput elokuvateatterin saleista oli suljettu herttuaparin ja muiden kuninkaallisten turvaamiseksi.

– Tom toivotti heidät tervetulleiksi ja toivoi heidän nauttivan elokuvan katsomisesta yhtä paljon kuin hän nautti sen tekemisestä.

Herttuaparin kerrotaan pitäneen elokuvasta. Elokuvan aihepiiri on lähellä Williamin sydäntä, sillä prinssi on toiminut aiemmin helikopterilentäjänä.

Top Gun: Maverick on jatko-osa vuonna 1986 ensi-iltansa saaneelle elokuvalle Top Gun – Lentäjistä parhaat. Hävittäjälentäjä Pete ”Maverick” Mitchelliä esittäneelle Tom Cruiselle elokuva oli läpimurto kansainväliseksi megatähdeksi. Tony Scottin ohjaama elokuva tuotti peräti 350 miljoonaa dollaria lipputuloina.

Top Gun: Maverick saa ensi-iltansa Yhdysvalloissa 27. toukokuuta.