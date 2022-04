Esko Eerikäinen teki yllättävän parisuhdejulkistuksen – ex-vaimo Martina Aitolehti pudotti tyhjentävän kommentin

Esko Eerikäisen parisuhdepäivitys kirvotti monia toiveikkaita kommentteja.

Moni hieraisi silmiään, kun Radio Novan juontaja Esko Eerikäinen tiedotti perjantaiaamuna alkaneensa seurustella juontaja Lola Odusogan kanssa.

– Me ollaan Lola Odusogan kanssa törmätty vuosien ajan useilla eri keikoilla ja ollaan tunnettu vuosia, oltiin Olen Julkkis Suomi -tuotannossa yhtä aikaa, minä kisasin ja hän tuotannossa ja siellä tapahtui jotain mitä emme kumpikaan uskoneet ollenkaan! Nyt sen uskaltaa sanoa. Me ollaan me ja yhdessä aina, Eerikäinen runoili Instagramissa.

Perinteisesti huhtikuun 1. päivänä on syytä olla hereillä sosiaalisen median päivitysten kanssa – ja niin oli Eerikäisenkin päivityksen kohdalla.

– En suostu uskomaan vitsiksi. Make #eerisoga häppen, toimittaja Laura Friman kommentoi kuvaa.

Samoilla linjoilla oli juontaja Marja Hintikka ja monet muut seuraajat.

– Mä en myöskään suostu uskomaan vitsiksi, Hintikka kirjoitti.

– Toivottavasti totta, eikä aprillia, eräs muotoili.

– Jos ei ois aprillipäivä, niin oisin kyllä niin tykänny tästä! Voi ku oiski totta!

Eerikäinen kiirehti paljastamaan asian todellisen laidan perjantain käännyttyä iltapäivän puolelle.

– Joo, ei se suhde kestänytkään… Yksin jatkuu siis matka. Lola, kiitos hetkistä ja tunteesta, Eerikäinen kirjoitti.

Pian kommenttikenttään tipahti tyhjentävä summaus ex-vaimo Martina Aitolehdeltä.

– Perkele, Aitolehti kirjoittaa itkunauruemojien kera.

Esko Eerikäinen ja Martina Aitolehti kuuluivat Suomen seuratuimpiin julkkispariskuntiin seurustelunsa aikana. He avioituivat vuonna 2007 ja erosivat vuonna 2011, kun Aitolehti rakastui Stefan Thermaniin. Ex-parilla on yksi tytär, Victoria.