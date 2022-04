Kiusalliset romanssiyritelmät kertovat, että aika on ajanut tämän ohjelman ohi – tässä ovat tv-viikon topit ja flopit

IS Tv-lehti listaa viikon tv-ohjelmiston topit ja flopit, joista kehuja satelee etenkin yhdelle suoratoistopalvelun uutuuselokuvalle sekä kotimaiselle ikisuosikille. Moni kotimainen sarja sen sijaan ei lähde lentoon.

flOPIT:

Bachelor 2022, MTV3

Bachelor-ohjelman suomalaisversio ei vain lähde lentoon tälläkään kertaa. Tilanteet poikamiesten, tumman Timon ja vaalean Tuomaksen, sekä naisten välillä ovat vaivaannuttavia, ja sisältö tuntuu feikiltä, kun bachelorien pitää esittää olevansa kiinnostunut niistäkin henkilöistä, jotka eivät kiinnosta tippakaan. Moni nainen tuntuu jättävän ohjelman ja miehet jo ennen kuin miehet ehtivät edes miettiä, mitä he haluavat. Kysymys kuuluu: löytyykö Suomesta tarpeeksi kiinnostavia päähenkilöitä unelmien poikamiehen/naisen rooliin? Ja onko aika jo ajanut tämän formaatin ohi?

Timo Harvey sai naisilta viime jaksossa noottia käytöksestään.

Suurin pudottaja Suomi, Nelonen

Niin harmillista kuin se onkin, tämä ohjelma kärsii pahasti julkkisosallistujien puutteesta. Tavallisten suomalaisten maltillisesti toteutetut elämäntaparemontit eivät herätä katsojien mielenkiintoa läheskään samalla tavalla kuin kiukutteleva Juhani Tamminen tai keksejä salaa naposteleva Riitta Väisänen. Vaikka Anni Hautala, Janni Hussi ja Jari Sorsa tekevät työnsä hyvin, formaatti kaipaisi isoja persoonia kilpailijapuolelle. Kädenlämpöiseksi jää.

Taviskilpailijat eivät kiinnosta samalla tavalla kuin julkkiskilpailijat.

Putous, MTV3

Jos Putouksen uusi tulokas Aku Sipola ei olisi keksinyt sketsihahmoaan Hannu Gandhia, olisin jo lopettanut ohjelman seuraamisen. ”Ota vastaan” -hahmo on mainio, mutta jotain on pielessä, jos puolessatoista tunnissa mikään muu ei naurata. Limu-Miska sentään ilahduttaa perheen pienimpiä. Putouksen näyttelijätiimi on loistava, mutta käsikirjoitus ja sketsit ontuvat nyt pahasti.

Keskellä oleva sketsihahmo Hannu Gandhi on ainoa, joka ohjelmassa jaksaa naurattaa.

Suoratoistosarjojen liika pituus

Suoratoistossa usein ”minisarja” kestää 8 jakson verran, ja monet muut on venytetty niin monien kausien mittaisiksi, että ne jäävät kesken. Esimerkiksi Netflixin How to Get Away with Murder -draamassa, jota moni alkoi katsoa ihastuttavan Viola Davisin vuoksi, on kuusi 15 jakson kautta, ja jaksojen kesto noin 45 minuuttia. Lyhyemmässäkin ajassa saa tarinan kerrottua! Tästä hyvänä esimerkkinä on saman palvelun loistava Musta kuningatar – 7 jaksoa riittää hyvin.

TOPIT:

Huvila & huussi, Nelonen

Kevään odotukseen sopii kuin nenä päähän julkkisten lomapaikkoja kunnostava Huvila & huussi. Etenkin Ella Kannisen ja Tuula-äidin mökkitontin uudistus oli katsojalle mitä samaistuttavin, ja sen umpeen kasvanut rytöranta tutun oloinen monelta sukumökiltä. Tuli lämmin olo loppuillaksi, kun näki kaksikon vilpittömän onnellisen ja kyyneleiden värittämän reaktion lopputuloksesta. Edes täysin läpitunkeva tuotesijoittelu ei pilaa tätä katselunautintoa!

Huvila & huussi esittelee tällä kaudella useamman julkisuuden henkilön, kuten Samu Haberin mökkipaikkoja.

Punainen, Disney+

Kaikki murrosiän kokeneet tietävät, miltä tuntuu, kun sisuksissa myllertää aivan kuin raivokas eläin yrittäisi ulos. Hauskassa, koskettavassa ja raikkaassa uutuusanimaatiossa Punainen (Turning Red) 13-vuotias tyttö yrittää saada aisoihin jättimäistä kultapandaa, joksi hän muuttuu aina tunnekuohuissa – etenkin innostuessaan ja stressaantuessaan. Jokaisen perheen tulisi katsoa tämä yhdessä.

Animaatioelokuva kertoo teinitytöstä, joka muuttuu vihaisena tai innostuneena jättipandaksi.

Bad Vegan – Tuhoon tuomittu tähti, Netflix

Tämä tositarina tuntuu uskomattomalta: dokumentti on katsomisen arvoinen. Menestynyt newyorkilainen kasvisravintolayrittäjä Sarma Melngailis tapasi mysteerisen Anthony Strangisin, joka lupasi rakkautta ja ikuista elämää heille ja lemmikkikoiralle. Hän huijasi naisen keksimäänsä kulttiin ja uskotteli olevansa salainen agentti. Melngailis jätti ravintolatyöntekijöiden palkat maksamatta ja luovutti miehelle kassasta miljoonia dollareita, jotka tämä tuhlasi uhkapeleihin.

Tositarina Bad Vegan on katsomisen arvoinen.

Lego Masters Suomi, MTV3

Toisten ihmisten lego-rakentamisen seuraaminen voi kuulostaa puuduttavalta, mutta mitä vielä! Viehätys on samanlainen kuin kokkaus- tai leivontakisoissa: kello tikittää ja suuruudenhullut viritykset romahtelevat kriittisellä hetkellä. Ohjelma todistaa, etteivät palikkahommat ole pelkästään pikkulasten intohimon kohde. Osallistujat ovat persoonallisia ja ihastuttavan samaistuttavia. Yksittäiset jaksot tosin voisivat olla hieman lyhyempiä.