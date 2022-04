Euphoria-tähti kutsui sukunsa huippusuositun sarjan ensi-iltaan: isoäidiltä ronski reaktio alastonkohtauksiin

Sydney Sweeney kutsui koko sukunsa, myös isovanhempansa ja setänsä, katsomaan Euphorian toisen kauden ensi-iltaa.

HBO Maxin huippusuositun Euphoria-sarjan tähti Sydney Sweeney on tällä hetkellä yksi näyttelijämaailman puhutuimmista tähdistä.

Sweeney esittää sarjassa teinityttö Cassieta. Cassien roolihahmolla on sarjassa paljon alastonkohtauksia, ja hänen persoonaansa rakennetaan sarjassa usein poikien ja miesten viettelyn ja kauneuden varaan.

Sweeney kertoi Ellen DeGeneres Show -keskusteluohjelmassa, että hän kutsui innoissaan koko perheensä, myös isovanhempansa ja setänsä, uuden kauden ensi-iltaan, kertoo People-lehti.

Sydney Sweeney Vanity Fairin Oscar-juhlissa viime viikonloppuna.

Ellen DeGeneres uteli, mitä vanhemmat sukulaiset olivat mieltä Sweeneyn alastomuudesta sarjassa.

Sweeneyn isoäiti kertoikin suorasukaisen mielipiteensä Sweeneylle intiimeistä kohtauksista. Sweeneyllä ei selkeästi ollut syytä pelkoon.

– Hollywoodin parhaat tissit, Sweeneyn isoäiti oli sanonut.

– Hän jopa näytti minulle peukkua yleisöstä, Sweeney kertoi DeGeneresille.

Sydney Sweeney on puhunut avoimesti teinisarjan alastonkohtauksista, joita Sweeneyn roolihahmolla on sarjassa runsaasti.

Sweeney on esiintynyt myös useissa muissa tv-sarjoissa Euphorian lisäksi. Hänet nähdään muun muassa The Handmaid’s Talessa ja The White Lotuksessa. Kriitikot ovat kehuneet Sweeneyta vasta The White Lotuksen roolista.

Erityisen ylpeä Sweeney itse kertoo olevansa roolistaan Euphoriassa, mutta kriitikoilta kova roolisuoritus jäi pitkälti huomioimatta.

Sweeney kertoi aiemmin The Independentille, että hän uskoo tietävänsä, mistä huomioimattomuus saattaisi johtua.

– Naisille, jotka esiintyvät elokuvissa tai tv-sarjoissa alasti, syntyy stigma, hän sanoi.

– Kun miesnäyttelijä esiintyy samalla tavalla alasti, hän saa silti ylistystä ja palkintoja. Kun nainen tekee niin, tilanne onkin yhtäkkiä aivan erilainen, Sweeney kuvaili epätasa-arvoista asetelmaa lehdelle.

Sydney Sweeney näyttelee Euphoriassa Cassieta.

UUSI hittisarja on jo tunnettu hyvin seksuaalisesta ja väkivaltaisesta sisällöstään. Sweeneyllä oli toisen kauden kuvauksissa kuitenkin sanottavaa lukuisista alastonkohtauksista, ja hän rohkeni sanoa mielipiteensä niistä sarjan luojalle Sam Levinsoille.

– Cassielle oli kirjoitettu Euphorian kakkoskaudelle paljon enemmän yläosattomia kohtauksia kuin mitä sarjassa nähdään, Sweeney kertoo.

– Sanoin Samille, että minusta yläosattomuus ei ole kaikissa kohtauksissa olennaista. Sam suostui pyyntööni heti, eikä ole koskaan painostanut minua olemaan alasti kohtauksissa, jos en ole halunnut, Sweeney totesi The Independentille.

Sweeney kertoo, että vaikka Euphoriassa on hyvin seksuaalisia kohtauksia alastomana, hän ei ole koskaan kokenut oloaan ahdistuneeksi sarjan kuvauksissa, erityisesti kun paikalla on ollut intiimien kohtausten koordinaattori.