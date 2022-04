Bruce Willis sulkeutui kotiin ex-vaimonsa kanssa – näin toimii sairastuneen tähden erikoislaatuinen ja hämmästelty perhekuvio

– On tärkeää, että pysymme yhdessä, kuuluipa perheeseemme ketä tahansa, Bruce Willisin ex-vaimo Demi Moore on todennut.

Yksi Hollywoodin tunnetuimmista tähtipareista Bruce Willis ja Demi Moore meni naimisiin vuonna 1987 ja oli yhdessä 13 vuotta, kunnes ero koitti 2000. Sittemmin osapuolet ovat tulleet tunnetuiksi poikkeuksellisen sopuisasta uusioperhekuviostaan, jossa sulassa sovussa viettävät aikaa niin nykyiset kuin entisetkin kumppanit lapsilauman kera.

Willisille ja Moorelle syntyi liitosta kolme jo aikuista tytärtä: Rumer, Scout ja Tallulah. Vuonna 2009 Willis löysi uuden onnen malli Emma Hemingin kanssa ja pari sai kaksi tyttöä lisää, Mabelin ja Evelynin.

Willisin ja Mooren välit ovat pysyneet hyvinä edelleen. Moore oli jopa läsnä, kun Willis ja Heming uusivat vihkivalansa vuonna 2019.

Willis oli puolestaan paikalla, kun Moore asteli alttarille Ashton Kutcherin kanssa vuonna 2005. Kutcher ja Moore erosivat virallisesti vuonna 2013, mutta liitto oli kariutunut jo ennen tätä.

Bruce Willis ja Emma Heming Willis vuonna 2019.

Tällä viikolla maailma kohahti, kun uutisoitiin, että Willis lopettaa näyttelemisen sairastuttuaan afasiaan.

Asiasta kertoi Instagramissa Willisin Rumer-tytär.

– Rakkaallamme Brucella on ollut terveyshuolia ja hänellä on diagnosoitu afasia, joka vaikuttaa hänen kognitiivisiin kykyihinsä. Tämän takia, pitkän harkinnan jälkeen, Bruce jättää näyttelijänuransa, joka on merkinnyt hänelle valtavasti.

Tekstin oli allekirjoittanut koko Willisin klaani: Heming, Moore ja kaikki viisi lasta.

Vain viikkoa aiemmin Moore julkaisi Instagramissa syntymäpäiväonnittelut ex-miehelleen.

– Hyvää syntymäpäivää, Bruce. Olen niin kiitollinen uusioperheestämme, Moore kirjoitti saatetekstiksi kuvaan, jossa hän hymyilee hilpeästi sienisatsin kanssa keittiössä Willis vierellään.

Kun koronapandemia alkoi vuonna 2020, Willis sulkeutui karanteeniin ex-vaimonsa kanssa. Emma Heming loisti aluksi poissaolollaan, mutta Willis ja Moore sekä heidän aikuiset tyttärensä viettivät arvokasta laatuaikaa keskenään.

Poikkeuksellinen järjestely herätti faneissa ihmetystä.

Moore kertoi tuolloin, että Willis tuli viettämään karanteenia heidän luokseen yksinkertaisesti siitä syystä, että perhe sai harvinaista laatuaikaa yhdessä. Willis oli erittäin tervetullut hänen kotiinsa, ja koko tilanne oli ”siunaus” perheelle.

– Se toimi hyvin, että Bruce tuli paikalle ja vietimme aikaa yhdessä, Moore vakuutti tuolloin.

Heming lapsineen liittyi seurueeseen hieman myöhemmin.

– On tärkeää, että pysymme yhdessä, kuuluipa perheeseemme ketä tahansa. Minulle on tärkeää, että pienimmätkin tuntevat olonsa mukavaksi kanssani ja oppivat tuntemaan minut, koska sitten he tuntevat myös siskonsa paremmin. He ovat todella suloisia ja meillä oli hulvatonta yhdessä, Moore kuvaili.

– Aikuiset lapseni rakastavat pikkusiskojaan.

Myös Scout on iloinnut vanhempiensa hyvistä väleistä.

– On aivan mahtavaa hengata heidän kanssaan. Olen todella kiitollinen perheestäni, hän on kertonut.

Ashton Kutcher on puolestaan kertonut, että hänen välinsä ex-vaimon kanssa ovat hyvät, ja hän pitää yhteyttä tämän tyttäriin.

Kutcher sanoi vuonna 2020 näkevänsä tietoisesti vaivaa sen eteen, että saa pidettyä yhteyttä Mooren tyttäriin.

– Autoin kasvattamaan heitä teini-ikäisistä asti. Rakastan heitä. En koskaan lakkaa rakastamasta, kunnioittamasta tai tukemasta heitä, mitä ikinä he haluavatkaan tehdä, Kutcher totesi.

Näyttelijä painotti, ettei hän ole tyttöjen isä. Kutcher sanoi, ettei koskaan painostaisi Mooren tyttäriä yhteydenpitoon.

– Olen aina kunnioittanut Brucea ja ajattelen, että hän on hieno ihminen ja upea mies, Kutcher sanoi.

Willis ja Heming selittivät vuonna 2009 W-lehden haastattelussa, että välit silloiseen pariin Kutcheriin ja Mooreen ovat ”mukavat ja hauskat”.

– Se on herättänyt kiinnostusta, sillä kaikki ymmärtävät kaunan ja kateuden erojen yhteydessä, mutta ihmiset eivät tajua, miten voin tulla toimeen ex-vaimoni kanssa. Demi ja minä päätimme asettaa lapset etusijalle ja on onnekasta, että meillä sattuu olemaan hauskaa yhdessä, Willis kertoi.

Suurperhe koossa vuonna 2008: Ashton Kutcher, Demi Moore, Rumer Willis, Micah Alberti, Emma Heming, Bruce Willis, Tallulah Belle Willis ja Scout LaRue Willis.

Willis ja Heming puolestaan ovat hehkuttaneet rakkauttaan vuosien varrella.

Heming on kertonut US Weeklylle, että molemmat kunnioittavat toisiaan ja se on helpottanut rakentamaan vakaan perustan liitolle.

– Bruce saa minut nauramaan. Hän pitää minut aina vähän varpaillaan ja se on hauskaa, Heming naureskeli lehdelle.