Vuoden ilman omaa kotia ollut suosikkitubettaja löysi asunnon: hinta voi kuulostaa ”ei-helsinkiläisille järjettömältä”

Tubettaja Maiju Voutilainen ehti vuoden asunnon etsinnän aikana asua äidillään ja myös hotellissa.

Tubettaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Maiju Voutilainen on viimein löytänyt kodin. Voutilainen kertoo kodin ostamisesta Instagram-profiilissaan.

– Nimet on paperissa ja MULLA ON VIIMEIN ASUNTO! Olihan tää asunnon vaihto hieman työläämpi prosessi kuin vuosi sitten osasin odottaa, mutta toisaalta siitä voin ”syyttää” ihan itseäni. Vinkki: jos et tiiä kauanko joudut uutta etsimään, mee suosiolla vuokralle, Voutilainen kirjoittaa.

Voutilainen kertoo, että kun kotia ei meinannut löytyä, hän pohti, mistä kriteeristä joutuisi joustamaan ja tarvitseeko asunnon ostamisen tuntua hyvältä ”ytimissä asti”.

– Onneks en ehtinyt kauaa pohtia, kun sopiva asunto viimein tuli vastaan. Hyvää kannatti odottaa!

Voutilainen iloitsee kodin ostamista myös Instagramin tarina-osiossa. Hän oli käynyt ostamassa juhlan kunniaksi herkkuja, ja hän poseeraa onnellisen näköisenä limulasillisen kanssa.

Voutilainen myös kertoo, että mietti raha-asioita paljon ennen tarjouksen lähettämistä. Lopulta hän päätyi pyyntihinnan tarjoamiseen ja sai asunnon. Helsingissä sijaitseva kaksio maksoi Voutilaisen Instagramin mukaan 317 000 euroa.

– Tää kuulostaa varmaa ei-helsinkiläisistä järjettömältä.

– Toki jälkikäteen mietin, olisiko pitänyt tinkiä, mutta ei sitä tiedä, mitä sitten olisi käynyt, Voutilainen kertoo Instagramissa.

Seuraajat ovat kysyneet Voutilaiselta, mikä hänet sai ihastumaan uuteen kotiinsa.

– Tätä on vaikea selittää, mutta se on vaan se fiilis, kun astuu sinne. Se oli myös hieno asunto jo kuvissa, mutta ehkä myös se valtava huonekorkeus paikan päällä pysäytti mun sydämen, Voutilainen kertoo.

Voutilainen on etsinyt omaa asuntoa vuoden ajan Helsingistä, ja Ilta-Sanomat kertoi helmikuussa, kuinka asunnon löytäminen ei ollut aivan niin helppoa kuin Voutilainen aluksi ajatteli. Voutilainen joutui asumaan muun muassa pari kuukautta hotellissa, jonka jälkeen hän muutti takaisin äidilleen ja jatkoi oman kodin etsimistä.

Maiju Voutilainen on suomalainen 25-vuotias tubettaja ja someammattilainen, jolla on Youtubessa 165 tuhatta seuraajaa. Instagramissa Voutilaista seuraa 175 tuhatta käyttäjää. Voutilainen osallistui myös vuonna 2020 Ylen tv-ohjelmaan Verta, hikeä ja t-paitoja, jossa hän tutustui muutaman muun ohella Myanmarin vaateteollisuuteen.

Voutilainen osallistui myös Farmi Suomen uusimmalle kaudelle, mutta putosi ensimmäisenä kilpailusta Kelly Kalonjin kanssa.