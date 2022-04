Vladimir Putin on läpi poliittisen uransa vaiennut visusti lapsistaan. Venäjän presidentillä on tiettävästi ainakin kaksi tytärtä, jotka ovat eläneet elämänsä kaukana julkisuuden valokeilasta.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin perhe ja lähipiiri on ollut tiukan tarkastelun alaisena siitä asti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Länsimaiden asettamat pakotteet ovat vaikuttaneet niin Putinille läheisten oligarkkien kuin presidentin perheenjäsenten elämään, kun omaisuutta ja varoja on takavarikoitu.

Vaikka Putin on hallinnut Venäjää diktaattorin elkein jo lähes kahden vuosikymmenen ajan, tiedetään hänen yksityiselämästään verrattain vähän. Huhujen mukaan Putinilla on yhteensä jopa seitsemän lasta, joista osa on syntynyt avioliiton ulkopuolisista suhteista.

Virallisesti Putinilla on kaksi tytärtä yhdessä entisen puolisonsa Ljudmila Šrekbnevan kanssa, joskin Daily Mailin mukaan Putin ei ole koskaan vahvistanut isyyttään julkisesti.

Putin ja tuolloin lentoemäntänä työskennellyt Šrekbneva avioituivat vuonna 1983. Pariskunnan esikoistytär Masha syntyi vuonna 1985 ja vuotta myöhemmin perheeseen syntyi toinen tytär: Katja. Vuonna 2002 ilmestyneessä elämäkerrassaan Šrekbneva kuvaili Putinia hyväksi isäksi, mutta syytti tätä samalla tyranniksi ja sovinistiksi.

Läpi useamman vuosikymmenen kestäneen poliittisen uransa ajan Putin on systemaattisesti vaiennut perheasioistaan julkisuudessa. Myös Masha ja Katja ovat saaneet elää elämäänsä pitkälti poissa julkisuuden valokeilasta. Venäjän viimeaikaisten toimien johdosta myös Masha ja Katja ovat kuitenkin joutuneet lehdistön suurennuslasin alle.

Ihmiset haluavat tietää, millaista elämää elävät maailman vihatuimmaksikin mieheksi kutsutun Putinin tyttäret nyt, kun Euroopassa on ensimmäistä kertaa vuosiin syttynyt sota ja vielä heidän isänsä käskystä.

Putin ja Šrekbneva avioituivat vuonna 1983, mutta liitto päättyi eroon. Kuva vuodelta 2004.

Masha, oikealta nimeltään Maria Vladimirovna Putina, on tiettävästi Putinin esikoinen. 36-vuotias Masha on mahdollisesti saanut nimensä Putinin äidin, tehdastyöntekijä Maria Ivanovna Shelomovan mukaan. Mashan kerrotaan olleen nuoresta asti hyvä koulussa ja loistaneen erityisesti tiedeaineissa.

Lähteiden mukaan Masha asui nuorempana Saksassa ja kävi myös koulua Itä-Saksassa. Väite käy järkeen, sillä Vladimir Putin lähetettiin vuonna 1985 suorittamaan KGB-komennusta Itä-Saksaan. Perheen asuessa Saksassa syntyi myös pariskunnan toinen tytär Katja.

Kun Putinin perhe palasi Moskovaan vuonna 1990, Masha jatkoi opintojaan Moskovassa ja myöhemmin Pietarin yliopistossa. Yliopistossa Mashan tiedetään opiskelleen biologiaa ja myöhemmin hän on lukenut itsensä lyhytkasvuisuuteen erikoistuneeksi lastenlääkäriksi.

Hiljattain Masha nähtiin poikkeuksellisesti julkisuudessa, kun hän vieraili televisiossa kertomassa lasten harvinaisiin geneettisiin sairauksiin suuntautuneesta tutkimuksestaan.

Myös Mashan yksityiselämää on kuluneen kuukauden aikana käsitelty lehtien palstoilla. Mashan tiedetään olevan naimisissa hollantilaisjuristi Jorrit Faassenin kanssa ja pariskunnalla on lapsia. Näihin lapsiin presidentti Vladimir Putinin uskottiin viitanneen vuonna 2017 Putinin antaessa harvinaisen lausunnon medialle, jossa hän kertoi olevansa isoisä.

Tuolloin Putin mainitsi, että yksi lapsenlapsi on esikouluiässä ja toinen, poikavauva, syntyi hiljattain.

– Asia on niin, että en halua heidän kasvavan miksikään perintöprinsseiksi, vaan normaaleiksi ihmisiksi. Jos mainitsen heidän nimensä ja ikänsä, heidän tunnistetaan, eikä heitä jätetä koskaan rauhaan, Putin muotoili.

Masha asui Hollannissa yhdessä aviomiehensä kanssa, kunnes muutti kohun seurauksena Moskovaan vuonna 2015.

Mashan ja Faassenin on kerrottu asuneen 2010-luvun alussa Hollannissa ja eläneen varsinaista luksusarkea kattohuoneistossaan. Tämä ei kuitenkaan miellyttänyt hollantilaisia. Mashan asumiseen maassa suhtauduttiin varsin kielteisesti etenkin sen jälkeen, kun Venäjän asevoimille kuulunut ohjus ampui alas Amsterdamista Malesiaan matkalla olleen reittilennon vuonna 2014.

Turmassa kuoli yhteensä lähes 300 henkeä, mukaan lukien kaikki koneessa olleet matkustajat sekä viisitoista miehistön jäsentä. Osa hollantilaisista vaati tapahtuman seurauksena Mashan karkottamista maasta. Vuonna 2015 pariskunnan kerrottiin muuttaneen Moskovaan.

Maaliskuussa uutisoitiin, että Mashan ja hänen hollantilaisen aviomiehensä liitto olisi tullut tiensä päähän. Kyseessä on kuitenkin vain huhu, jota yksikään osapuoli ei ole julkisuudessa vahvistanut.

Masha ei ole julkisuudessa kommentoinut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, eikä hänellä ole myöskään tiettävästi aktiivisia tilejä sosiaalisessa mediassa. Hän siis elää elämäänsä pitkälti piilossa julkisuudelta, kuten myös hänen pikkusisarensa Katja.

Katja on tehnyt pitkän uran akrobaattisen rock ’n’ roll -tanssin parissa. Nykyään hän työskentelee Moskovan yliopistossa matemaattisen instituutin johtotehtävissä.

Katja, ristimänimeltään Yekaterina Vladimirovna Putina, on Putinin ja hänen ex-puolisonsa toinen yhteinen lapsi. Katja ei ole käyttänyt syntymässään saatua sukunimeään aikoihin, vaan hän on ottanut käyttöönsä äitinsä tyttönimen Šrekbneva.

Katja eli varhaislapsuutensa Itä-Saksassa, kuten myös isosiskonsa. Sisarusten mielenkiinnonkohteet olivat kuitenkin verrattain erilaiset, sillä Katjan tiedetään tehneen pitkän uran akrobaattitanssijana.

Katjan lajina oli akrobaattinen rock ’n’ roll -tanssi, mikä oli etenkin siihen aikaan harvinainen laji. Hän voitti lajin parissa hopeaa Venäjällä vuonna 2014 järjestetyissä mestaruuskilpailuissa yhdessä parinsa Ivan Klimovin kanssa. Katja toimi myös vuosien ajan rock ’n’ roll -tanssin parissa toimivan järjestön varapuheenjohtajana.

Tanssin ohella Katja opiskeli siskonsa tavoin Pietarin yliopistossa ja hänellä on maisterin tutkinto fysiikasta ja matematiikasta. Vuonna 2019 Katjasta tuli Venäjän fyysisen kulttuurin ja joukkueurheilun kehittämisneuvoston jäsen. Nykyään hänen tiedetään työskentelevän Moskovan yliopiston matemaattisen instituutin johtajana.

Šrekbneva kuvaili vuonna 2002 ilmestyneessä elämäkerrassaan Putinia hyväksi isäksi.

Mitä tulee yksityiselämään, Katjan tiedetään eronneen miljonääriaviomiehestään Kirill Shamalovista. Pariskunta meni naimisiin vuonna 2013, mutta liitto päättyi eroon viisi vuotta myöhemmin. Pariskunnalla ei tiettävästi ole lapsia.

Katjan entisen puolison Kirill Shamalovin isä Nikolai Shamalov oli yksi Venäjän suurimpiin pankkeihin lukeutuvan Rossija-pankin omistajista. Eron aikaan kerrottiinkin, että Katjan ja Kirill Shamalovin yhteenlaskettu omaisuus oli noin kaksi miljardia euroa.

Kuten sanottua Putinilla uskotaan olevan peräti seitsemän lasta eri kumppanien kanssa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tunnettuutta kartuttaneen Luiza Rozovan uskotaan olevan Putinin kolmas tytär. Rozovalla oli kuvapalvelu Instagramissa peräti 84 000 seuraajaa, mutta hänen tilinsä katosi mystisesti sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti sodan Ukrainassa.

Tältä Putinin Katja-tytär näytti vuonna 2021.

Putinin ja Šrekbnevan eron jälkeen presidentti ei vuoden 2017 poikkeusta lukuun ottamatta ole puhunut yksityiselämästään julkisuudessa. On kerrottu, että Venäjän mediaa on myös ohjeistettu olemaan kysymättä asiasta presidentiltä.

Tällä hetkellä Putinin huhutaan seurustelevan voimistelun olympiakultamitalisti Alina Kabajevan kanssa ja parin on kerrottu pitäneen yhtä peräti neljäntoista vuoden ajan. Suhteen tultua julkisuuteen Kabajeva kiisti huhut, mutta sittemmin parin on uskottu menneen jopa naimisiin ja saaneen perheenlisäystä.

Kabajeva kuvattiin vuonna 2015 hänen ollessaan raskaana. Kabajeva ei koskaan vahvistanut lapsensa isää julkisuudessa, mutta lapsen isän arveltiin olevan presidentti Vladimir Putin. Samoihin aikoihin Kabajeva kuvattiin myös sormus vasemmassa nimettömässään, mutta tämän koetti piilotella asiaa kameroilta.

Vuonna 2015 Kabajevan kerrottiin synnyttäneen tyttären. Vuonna 2012 hänen puolestaan huhuttiin synnyttäneen kaksospojat yksityisessä sairaalassa Moskovassa, mutta asiaa ei ole ikinä vahvistettu.

Alina Kabajeva on yksi Venäjän historian menestyneimmistä voimistelijoista. Hän voitti urallaan olympiakultaa, olympiahopeaa sekä kaksi rytmisen voimistelun maailmanmestaruutta. Vielä joitakin vuosia sitten Kabajeva edusti ahkerasti julkisuudessa erilaisissa tapahtumissa.

Amerikkalainen juorujulkaisu Page Six kertoi maaliskuun alussa, että Kabajeva piileskelisi neljän lapsensa kanssa huippuvarustellussa alppimajassa Sveitsin Ranskan-puoleisella rajalla