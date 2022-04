Yllätyskäänne Farmi Suomessa! Yksi jättää kilpailun kesken – kirje saa muut huolestumaan

Farmi Suomessa koetaan yllätyskäänne, kun yksi kilpailija jättää kilpailun kesken.

Maalaisreality Farmi Suomen seuraavassa jaksossa nähdään yllättävä käänne, kun pehtoori Teemu kerää farmilaiset pöydän ääreen ja ilmoittaa ikävistä uutisista.

– Pauliina jätti mulle kirjeen, ja hän on poistunut Farmilta, Teemu toteaa samantien.

Teemu lukee farmilaisille Pauliinan kirjeen, jossa tämä kertoo joutuneensa poistumaan kotiin hoitamaan kiireellistä asiaa.

– En olisi millään halunnut lähteä, olisin todella toivonut pystyväni jäämään, mutta minulla ei ollut vaihtoehtoja, Pauliina kirjoittaa kirjeessään.

Farmilaiset kuuntelevat kirjettä vakavina.

– Kyllä se aina herättelee, että miksi ja onko kaikki varmasti hyvin, mutta meistä ei voi kukaan tietää toisten kotioloista eikä muista asioista. On parein, ettei jossitella turhaan ja mietitä. Luulen, että Pauliina lähti nyt hoitamaan omia yksityisasioita, jotka eivät muille kuulu, Taina sanoo.

– Toi ulkomaailma on kuitenkin se oikea maailma, jossa me eletään. Jos siellä on jotain dramaattista, niin kyllä siihen pitää reagoida, Gogi muistuttaa.

