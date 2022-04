Bruce Willisin tytär julkaisi liikuttavan kuvan isänsä kanssa – kommentoi viime päiviä sairausuutisen jälkeen

Scout laRue Willis kertoo, että viime päivät ovat tuntuneet epätodellisilta.

Hollywood-tähti Bruce Willisin, 67, Scout-tytär julkaisi Instagramissa kiitoksensa kaikille niille, jotka ovat tukeneet hänen perhettään sen jälkeen, kun isä-Willisin sairaudesta tuli julkista tietoa.

– Isä, eilinen oli aivan epätodellinen päivä, kun kerroimme julkisuuteen jotain hyvin henkilökohtaista. En tiennyt yhtään, kuinka se otettaisiin vastaan. Haavoittuvuudesta kertoessasi otat aina hypyn tuntemattomaan, Scout kirjoittaa Instagramissa.

– Odotin ehkä hieman rakkautta ja myötätuntoa. En olisi koskaan voinut ennakoida sen rakkauden syvyyttä ja laajuutta, joka kosketti perhettämme eilen.

– Saimme osaksemme uskomattoman määrän rakkautta, energiaa ja rukouksia, ja aion välittää sen kaiken isälleni. Tunnen itseni hyvin nöyräksi ja silmäni kostuvat tätä kirjoittaessa. Olen niin kiitollinen kuullessani, mitä isäni merkitsee teille kaikille.

Willisin Rumer-tytär kertoi kaksi päivää sitten Instagram-tilillään, että hänen isänsä on sairastunut kognitiivisiin kykyihin vaikuttavaan sairauteen ja lopettaa näyttelemisen.

– Rakkaallamme Brucella on ollut terveyshuolia ja hänellä on diagnosoitu afasia, joka vaikuttaa hänen kognitiivisiin kykyihinsä, tytär kirjoittaa.

– Tämän takia, pitkän harkinnan jälkeen, Bruce jättää näyttelijänuransa, joka on merkinnyt hänelle valtavasti.

AFASIA tarkoittaa puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeaa häiriötä.

Terveyskirjaston mukaan afasian syynä on aivojen vaurio, joka on yleensä vasemman aivopuoliskon alueella. Afasian yleisin syy on aivoverenkiertohäiriö.

Afasian oireet voivat olla erilaisia. Sairaus voi ilmetä sanojen löytämisen vaikeutena, puheen työläytenä ja hitautena tai puheen vuolautena sisältäen outoja tai vääristyneitä sanoja.

Torstaina useat Hollywood-lähteet kertoivat, että Willis on kamppaillut vaivojensa kanssa jo pitkään, mutta ne on pyritty salaamaan kuvauspaikoilla.