Aamu Milonoff, 21, kertoo, miten uutuuselokuvan seksikohtaukset saatiin näyttämään muulta kuin kiusalliselta ähkimiseltä – kuvauksiin palkattiin ammattilainen

Aamu Milonoff on uuden Tytöt tytöt tytöt -elokuvan tähti.

Alli Haapasalon uudessa elokuvassa tytöt tekevät mitä haluavat.

KOLME nuorta tyttöä. Elämä edessä ja maailma avoinna. Suunta ei selvillä.

Yhdet bileet ja mikään ei ole niin kuin ennen. Tyttöjen elämässä alkaa ajanjakso, jossa tunteet ovat suurempia kuin elämä itse.

Huhtikuussa ensi-iltansa saava, Alli Haapasalon ohjaama, Tytöt tytöt tytöt -elokuva kertoo kolmesta lukioikäisestä tytöstä, joita yhdistää smoothiebaari, oman seksuaalisuuden etsintä ja kuopia täynnä oleva tie kohti aikuisuutta.

LEFFAN ennakkonäytös on juuri loppunut. Yhden päärooleista tekevä Aamu Milonoff, 21, istahtaa elokuvateatterin kahvilan pöytään ja hymyilee.

Näyttelijä ei ihmettele, jos elokuva koskettaa. Sitä Milonoff ei kuitenkaan olettanut, että valkokankaalla nähty tarina voittaisi yleisöpalkinnon Pohjois-Amerikan tärkeimmällä elokuvafestivaalilla, Sundancessa.

– Se oli upea yllätys ja pakahduttaa kuulla, että ihmiset ovat todella samaistuneet niin paljon.

– Meillä kolmella oli loistavat kemiat, Milonoff viittaa kollegoihinsa Linnea Leinoon ja Eleonoora Kauhaseen.

Linnea Leino (vas), Eleonoora Kauhanen ja Aamu Milonoff

Kemioiden ei tarvinnut syntyä itsestään, sillä elokuvanteko alkoi suomalaisittain poikkeuksellisella kolmen kuukauden treenijaksolla.

– Keskustelimme paljon ohjaajan kanssa ja kävimme läpi käsikirjoitusta. Analysoimme paljon sellaistakin, mitä elokuvassa ei näy. Kävimme läpi kaikkien hahmojen taustat ja kaikki mahdolliset yksityiskohdat, sekä mimmien väliset suhteet. Sitten treenattiin, Milonoff kertoo.

Yksi elokuvan tytöistä kipuilee omien halujensa kanssa, kaksi muuta ihastuvat – ja lopulta rakastuvat – toisiinsa. Seksuaalisuutta ei lakaista maton alle. Leffan intiimikohtaukset ovat taiten tehtyjä, eikä niissä sorruta kiusalliseen ähkimiseen.

– Meillä oli niitä kohtauksia varten läheisyydenkoreografi, Milonoff kertoo.

– Suunnittelimme kohtaukset hänen kanssaan ja niissä oli ihan koreografia – aivan kuin tanssi- tai taistelukohtauksissa.

Milonoff kehuu, että intiimikohtausten teko oli lopulta hyvin helppoa ja luontevaa.

– Oli todella tärkeää, että meillä oli hyvä luottamus toisiimme ja kohtaukset oli käyty ohjaajan kanssa tarkasti läpi. Saimme sanoa, missä meidän rajat menevät ja mitä ajattelemme kohtauksista. Kuvauksissa ei tarvinnut teknistä puolta, eli koreografiaa, enää ajatella, vaan pystyi keskittymään siihen, mistä kohtauksessa on oikeastaan kyse.

– Lopulta intiimikohtausten kuvauspäivät olivat meidän lemppareita. Ne oli treenattu niin hyvin, ja tekemiseen oli varattu paljon aikaa. Setti oli suljettu ja tunnelma oli hyvin rauhallinen, Milonoff kiittää työryhmää.

Tytöt tytöt tytöt voitti Sundance-elokuvafestivaalin yleisöpalkinnon.

TEATTEREISSA ja elokuvissa puhutaan usein ensemble-ajattelusta. Sillä tarkoitetaan näyttelijöiden ja ohjaajan saumatonta kykyä yhteistyöhön ja yhteisen päämäärän saavuttamista.

– Ensemble on hyvä sana tällekin porukalle, Milonoff iloitsee.

– Mulla oli suoranainen etuoikeus päästä syvälle leffanteon prosessiin.

MILONOFFIN näyttelemän Mimmin weltschmerzissä, maailmantuskassa, on paljon samaistuttavia piirteitä.

– Mä näen Mimmin siten, että hän on kyllä tottunut käsittelemään tunteitaan, mutta ehkä yhtäkkiä ne tunteet ovat vaan niin yllättäviä, isoja ja uusia, ettei Mimmi ihan osaa toimia niiden kanssa. Tai ei osaa sanallistaa, että mitä ne tunteet sille tarkoittaa. Tai ainakin keinot ovat vähissä, niin kuin teineillä usein on. Usein se epävarmuus näyttäytyy aggressiona, eikä Mimmi osaa purkaa niitä muilla tavoilla.

Kun Mimmillä lyö tyhjää, hän rysäyttää myymänsä smoothiet pitkin kauppakeskuksen lattiaa.

– Se ei ole aggressiivinen ketään kohtaan, mutta se tarvitsee sen fyysisen toiminnon. Ne Mimmin purkaukset ovat hyvin nopeita. Niiden jälkeen tulee katumus. Moni asia liittyy siihen, että Mimmi ei osaa sanoa ääneen, mitä hän tuntee. Mimmi sanoo tosi suoraan mitä hän ajattelee.

Mimmi ei osaa aina ilmaista tunteitaan, ne näyttäytyvät aggressiona.

MILONOFF on nuoresta iästään huolimatta nähty jo Eden-elokuvan pääroolissa ja useammassakin tv-sarjassa, kuten Sipoon herttua, Roba ja Karppi.

– Se on ollut tosi kivaa. Olen päässyt jo vähän näkemään, että miten tämä ala toimii. Pystyn jo hieman hahmottamaan itseäni osana sitä.

Aamu Milonoff tulee taiteilijaperheestä. Hänen vanhempansa ovat näyttelijät Juho Milononoff ja Vilma Melasniemi.

Vaikka verenperintöä löytyy, Milonoff ei ole aina tiennyt, mikä hänestä tulee isona.

– Aloitin viime syksynä Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksella tuotannon opinnot. En silti halua sulkea ovea näyttelemiseltä. Olen vielä nuori ja aina voi vaihtaa suuntaa, jos siltä tuntuu. Olen sitä mieltä, että ihmiset voivat tehdä monia juttuja elämänsä aikana. Tekemiseni painottuvat kuitenkin kulttuurin puolelle. Ei musta yhtä äkkiä lääkäriä tule.

Verkkoja on laskettu vesille.

– Mulla on sellainen hullu tilanne, että olen kahden agentuurin listoilla. Teen self tapeja, eli viritän puhelimen kuvaamaan ja sitten luen neljä sivua tekstiä jonkun kaverin kanssa. Se on koekuvaus nykyaikaisessa muodossa.

AAMU Milonoff haluaa, että hänet nähdään yksilönä, ei vain Milonoffien taiteilijasuvun jatkeena. Aihetta ei voi kuitenkaan tyystin ohittaa. Koetetaan siis vitsillä.

Oma suku, uhka vai mahdollisuus?

– Mahdollisuus, Aamu purskahtaa nauruun.

– Ainakin mulla on lähipiiri täynnä ihmisiä, jotka osaavat kommentoida tekemisiäni. Voin keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät minua ja valintojani. Eli sukutaustani ei ole uhka ollenkaan, mutta jollain tavalla välillä rasite, nuori näyttelijä hymyilee.

Tytöt tytöt tytöt -elokuvasta on tullut jo palautetta muualtakin kuin omasta suvusta.

– Paras palaute on sellainen, että ihmiset ovat löytäneet itsensä noista hahmoista ja elokuvan maailmasta.

– Elokuvan sisältämät tarinat ovat tietyssä mittakaavassa pieniä, mutta ne ovat samaistuttavia, universaaleja, suuria aiheita.

Tytöt tytöt tytöt saa ensi-iltansa 14.4.2022.