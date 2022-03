Takavuosien kohumalli Marika Fingerroos kauppaa nyt seksivälineitä: ”Jokainen tuote on minun testaama”

Marika Fingerroos juhlii tiedotteessa naisten seksuaalisuutta.

Malli ja yrittäjä Marika Fingerroos teki uuden aluevaltauksen ja avasi torstaina 31. maaliskuuta erotiikkaverkkokaupan yhdessä ystäviensä kanssa.

– Uusi aluevaltaus on tavallaan hassusti sanottu, sillä nämä tuotteet ovat mulle erittäin tuttuja. Avajaisten päivämääräkin valikoitui ihan sattumalta, Fingerroos naurahtaa tiedotteessa.

– Mulla oli sellainen olo, että jotain puuttuu, tai että sitä on jopa liikaa. Luin tutkimuksen, että naisella on keskimäärin kolme erilaista aikuistenlelua pöytälaatikossa, Fingerroos toteaa.

Tiedotteen mukaan Fingerroos ja hänen ystävänsä ovat tehneet paljon työtä seksivälineiden kartoituksessa, ja ne kaikki on testattu ennen valikoimaan ottoa.

Marika Fingerroos nousi julkisuuteen 2000-luvun alussa.

– Jokaisen tuotteen on pitänyt saada meidän koko testausryhmän hyväksyntä, Fingerroos kertoo tiedotteessa.

Sain.fi -sivustolla komeilee Fingerroosin iso kuva, jonka ohessa korostetaan:

–Jokainen tuote on minun testaama ja tarkkaan valittu.

Tuotteet on nimetty ”suomalaisille tutuilla nimillä”: Herkkutatti, Ruusu, Delfiini, Pääskynen ja Pupu.

– Toisinaan on tarvetta myös Työmiehelle tai Talonmiehelle, Fingerroos naurahtaa tiedotteessa.

– Nyt saa olla avoimesti seksuaalinen nainen ja meillä kaikilla on lupa nauttia. Minua on vuosien aikana arvosteltu naiseuden, nautinnon ja seksuaalisuuden esille tuomisesta. Jopa haukuttu ja uhkailtu. On aivan ihanaa elää nyt ajassa, jolloin tämä nähdään positiivisena asiana. Nyt saan kannustusta ja tukea, Fingerroos jatkaa.

– Tämä on se asia, jota haluan tehdä isona. Toivon, että voin tuoda nautinnon kaikkien halukkaiden saataville. Mä olen aivan superonnellinen tästä yrityksestä ja meidän tuotteista.

Marika Fingerroos tuli tunnetuksi kyläkauppias Vesa Keskisen salarakkaana vuonna 2004.

Hän levytti vuoden 2005 kesällä Salarakkaat-nimisen albumin, jossa mukana oli myös Martina Aitolehti.

Nykyään Fingerroos on naimisissa ja kahden lapsen äiti. Hän esittelee itsensä sosiaalisessa mediassa yrittäjäksi ja hevosnaiseksi. Hänellä on myös oma OnlyFans-tili.