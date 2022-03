Pippa Laukka teki työpaikalta silmiinpistävän havainnon ja sanoo suoran mielipiteensä: ”Ei hyvä”

Pippa Laukasta suomalaisen sairaalamaailman hierarkia eriarvoistaa ihmisiä.

Lääkäri ja hyvinvointivalmentaja Pippa Laukka avautuu Instagram-profiilissaan sairaalamaailman tervehtimiskulttuurista.

– Nyt on pakko avautua aiheesta jota oon miettinyt koko urani ajan. Työkavereiden tervehtiminen, tai paremmin sanottuna tervehtimättä jättäminen, on asia missä hierarkia ikävästi hiertää.

Laukka kertoo, että sairaalamaailma on hierarkinen, joka eriarvoistaa ihmisiä, eikä se ole lääkärinä toimivan Laukan mielestä hyvä asia. Laukka on kirjoittanut tekstin kuvan yhteyteen, jossa hän on lääkärin työasussa sairaalassa.

Laukka osoittaakin kirjoituksensa nimenomaan lääkäreille ja hoitajille.

– En käsitä sitä, että tervehtiminen tehdään ammatin perusteella. Toisin sanoen valkotakkiset lääkärit tervehtivät kollegoita, mutta jättävät tervehtimättä hoitajia tai laitoshuoltajia.

– Olen kyllä törmännyt myös siihen, että hoitajat eivät tervehdi juuri lääkäreitä.

Laukka toteaa, että hän on itse innokas tervehtijä, eikä odota vastapuolen moikkaavan ensin.

– En vain käsitä sitä, että käytöstavat tuntuvat joillekin olevan riippuvaisia työtakin hihan pituudesta tai työvaatteen väristä. Tässä rakennetaan isoa kuilua eri ammattiryhmien välille. Ei hyvä.

Lue lisää: Pippa Laukalle sattui tyrmistyttävä tilanne kaupan kassalla – tylyttää myymälää suorasanaisesti

Lue lisää: Pippa Laukan vinkit terveelliseen syömiseen – yksi tärkeä sääntö kannattaa omaksua

Laukka toteaa, että hän on tullut uransa aikana lukuisia kertoja surulliseksi, kun Laukkaa ei ole hoitajien toimesta tervehditty hänen tultuaan kahvihuoneeseen tai hissiin.

– Ei tunnu kivalta olla ilmaa, ihan kuin ei olisi työyhteisössä olemassakaan!

– Tietenkin on selvää, että työn touhussa ja etenkin vaativassa hoitotyössä ei aina ehdi ja huomaa moikkailla kaikkea ja kaikkia, mutta tämä ei varmasti ole pointti.

Laukka toteaa lopuksi että kaikkia työkavereita kuuluu tervehtiä.

– Itse tervehdin laitoshuoltajia, hoitajia, kollegoita. Peruskäytöstapoja ja itsestäänselvää mielestäni. Vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?

Viimeisimmällä Olet mitä syöt -kaudella Pippa Laukka auttoi muun muassa radiojuontaja Laura Haimilaa elämäntapamuutoksessa.

JULKKISLÄÄKÄRI Pippa Laukka on käyttänyt näkyvyyttään puhuakseen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä teemoista sosiaalisessa mediassa. Hänen Instagram-tilillään on yli 46 tuhatta seuraajaa. Hän on ottanut kantaa niin ulkonäköpaineisiin kuin liikkumattomuuden lisäämään pahoinvointiin.

Laukka on juontanut muun muassa tv-ohjelmaa Olet mitä syöt, jossa on viime kausilla laitettu julkisuuden henkilöiden ruokavalioita ja elämäntapoja uusiksi.

Lue lisää: Pippa Laukka turvautui tiukkaan ratkaisuun pelastaakseen design-jakkaransa ”tuholaiselta” – seuraajien huomio kiinnittyi yhteen seikkaan

Lue lisää: Pippa Laukka puuttui nuorten huolestuttavaan keskusteluun kesken kuntosalitreenin – Aki Manninen täräytti tyrmistyneen reaktionsa: ”Taivas varjele”