Bruce Willis lopettaa näyttelemisen

Elokuvatähden sairaus vaikuttaa kognitiivisiin taitoihin, perhe tiedottaa.

Hollywood-tähti Bruce Willis, 67, on sairastunut kognitiivisiin kykyihin vaikuttavaan sairauteen ja lopettaa näyttelemisen.

Asiasta kertoo tytär Rumer Willis Instagram-tilillään.

– Rakkaallamme Brucella on ollut terveyshuolia ja hänellä on diagnosoitu afasia, joka vaikuttaa hänen kognitiivisiin kykyihinsä, tytär kirjoittaa.

– Tämän takia, pitkän harkinnan jälkeen, Bruce jättää näyttelijänuransa, joka on merkinnyt hänelle valtavasti.

– Tämä on hyvin haastavaa aikaa perheellemme, ja arvostamme jatkuvaa rakkauttanne, myötätuntoanne ja tukeanne. Menemme eteenpäin vahvana perheyksikkönä, tiedotteessa lukee.

Tekstin ovat allekirjoittaneet vaimo Emma Heming, ex-puoliso Demi Moore ja lapset Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ja Evelyn.

Afasia tarkoittaa puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeaa häiriötä.

Terveyskirjaston mukaan afasian syynä on aivojen vaurio, joka on yleensä vasemman aivopuoliskon alueella. Afasian yleisin syy on aivoverenkiertohäiriö.

Afasian oireet voivat olla erilaisia. Sairaus voi ilmetä sanojen löytämisen vaikeutena, puheen työläytenä ja hitautena tai puheen vuolautena sisältäen outoja tai vääristyneitä sanoja.

Puhehäiriöstä huolimatta älykkyys ja ajattelu saattavat olla normaalit.

Yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja muusikko Bruce Willis aloitti uransa 1980-luvulla televisionäyttelijänä tehden läpimurtoroolinsa sarjassa Konnankoukkuja kahdelle. Ura jatkui menestyksekkäästi etenkin toimintaelokuvien parissa.

Willis on näytellyt yli 70 elokuvassa, joista tunnetuimpiin kuuluvat John MacClanen rooli elokuvasarjassa Die Hard. Muita menestyselokuvia ovat muun muassa Pulp Fiction, The Fifth Element, Armageddon ja The Expendables 1 ja 2.