Suosikkijuontaja todisti pikkupoikien ahdinkoa kioskin jonossa – myyjän ele pelasti kaikkien päivän

Jännittävä maksutilanne kääntyi kaikkien eduksi myyjän tilannetajun ansiosta.

Juontaja Jenni Alexandrova, 41, kertoo Instagramissa kioskilla kohtaamastaan tilanteesta.

Alexandrova oli odottamassa vuoroaan kahden pikkupojan takana, kun myyjä laski poikien tiskille levittämiä senttejä. Pojat pohtivat epäuskoisina, riittäisivätkö kolikot maksuksi.

– Riittää, riittää! Ei hätää, myyjä rauhoitteli epävarmoja poikia Alexandrovan mukaan.

Sen jälkeen myyjä nosti tiskin alta pahvisen kahvikupin, joka ”oli täynnä pikku hiluja”.

– Myyjä selitti, että kupin senteillä autetaan lapsia, joiden potista puuttuu pikkuisen, Alexandrova kirjoittaa.

Myyjän kaunis ele sai juontajan hyvälle tuulelle.

– Tulipa hyvä mieli! Ja juu, juu, joku saattaa väärinkäyttää hyvää elettä. Mutta niinhän se aina menee: joku näkee hyvyydessä vain oman hyödyn. Niiden ihmisten takia ei kuitenkaan kannata olla tekemättä hyvää, Alexandrova kirjoittaa.

Myös Alexandrovan seuraajat ilahtuivat teosta.

– No oli hieno ele kioskilta. Poikien päivä pelastui ja varmasti tämän muistavat, eräs seuraaja kirjoittaa.

– Kioskikauppiaalla hienosti pelisilmää, tulee varmaan vielä korkoineen.

– Hieno ja tärkeä ele, somessa kiitellään.

Jenni Alexandrova tunnetaan radio- ja tv-juontajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Aito iskelmä -radiokanavalla. Television puolella hänet on nähty ohjelmissa Kuninkaalliset häät ja The Voice of Finland.