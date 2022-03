Tänään tv:ssä: suomalainen ”eläväksi seksinukeksi” tähdännyt Amanda järkyttää amerikkalaiset huippukirurgit

Amerikkalaiset plastiikkakirurgit yrittävät auttaa komplikaatioista kärsinyttä Amanda Aholaa, joka vajosi rintaleikkauksesta koomaan. Uudet kauneusleikkaukset kiellettiin jyrkästi.

Lukuisista kauneusleikkauksista tunnettu suomalainen Amanda Ahola nähdään tänään torstaina tv-sarjassa Botched: Mokatut kauneusleikkaukset.

Kyseessä on yhdysvaltalainen tosi-tv-sarja, jossa plastiikkakirurgit auttavat potilaita erikoisissa tapauksissa. Jaksokuvauksen mukaan Ahola tavoittelee elävän seksinuken ulkonäköä ja haluaa suurentaa rintojaan paikallispuudutuksessa vajottuaan vaarallisesti koomaan aiemmassa rintaleikkauksessaan.

Ohjelmassa plastiikkakirurgit Terry Dubrow ja Paul Nassif yrittävät auttaa komplikaatioista kärsinyttä Aholaa, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.

– Olen Amanda Suomesta ja melkein kuolin kauneusleikkauksessa. Unelmani on olla elävä seksinukke, Ahola täräyttää ohjelman esittelyvideolla.

Dubrow ja Nassif katsovat Aholaa kauhuissaan. Dubrow yrittää selittää jaksossa Aholalle, kuinka vaarallisia tulevat leikkaukset voivat olla.

– Suurin ongelmasi on, että jos kehossasi on jotain vialla, se johtuu leikkauksistasi. Joten ennen kuin selvitämme, mikä sinua vaivaa, et saa ottaa lisää kauneusleikkauksia, kirurgi painottaa.

Ahola kertoi IS:lle vuoden 2018 lopulla, ettei häntä enää suostuta leikkaamaan.

– Olen niin korkean riskin potilas, että lääkärit eivät enää suostu leikkaamaan minua, Ahola sanoi.

– Olen ihan tyytyväinen, että he kieltäytyvät. Siitä on aikaa, kun olen viimeksi edes ajatellut kauneusleikkauksia. En ehkä viimeksi ollut ihan täysissä järjissäni kauneusleikkausten suhteen, hän myönsi.

Aholalle on tehty muun muassa kolme rintaleikkausta ja nenäleikkaus. Hänen poskensa on täytetty ja otsassa on botoxia. Leukaa on muokattu pistoksin.

Amanda Ahola vuonna 2018.

Amanda Aholan nimi nousi otsikoihin niin maailmalla kuin Suomessakin ensi kerran vuonna 2016, kun hän kertoi kansainvälisen mediayhtiö Barcroftin dokumentissa tavoitteestaan olla kuin ”elävä seksinukke.” IS:n haastattelussa Ahola toivoi, ettei hänessä jokin päivä olisi mitään aitoa.

Suomesta Ahola muutti Unkariin ja sieltä Espanjaan vuonna 2020 luomaan uraa pornonäyttelijänä.

– Samat hommat jatkuvat täällä Valenciassakin eli näyttelen ja tuotan edelleen pornoa. Vain asuinpaikka on muuttunut, Ahola sanoi Seiskan mukaan.

Botched: Mokatut kauneusleikkaukset torstaina 31. maaliskuuta klo 21.05 Avalla.