Paljastivatko tuoreet Oscar-kuvat totuuden Kim Kardashianin kasvoista? Somekansa ällistyi toden teolla

Kim Kardashianin uusi otos Oscar-gaalan jatkoilta puhuttaa faneja.

Kim Kardashian oli yksi Hollywoodin supertähdistä, joka lipui virallisen gaalatilaisuuden jälkeen Vanity Fairin järjestämille Oscar-jatkoille. Jatkoilla tosi-tv-tähti tallentui valokuvaan, joka sai monet hieraisemaan silmiään.

Kardashiania on ennenkin syytelty kuviensa liiallisesta muokkaamisesta ja somekansan mielestä tuore Oscar-kuva oli jälleen hyvä muistutus asiasta.

Monet nimittäin uskovat, että uusi otos paljastaa supertähden ihon todellisen tilan ja lukuisat somekuvat sileämpääkin sileämmästä ihosta ovat pelkkää silmänlumetta.

Kim Kardashian säväytti Oscar-jatkoilla turkoosissa kokoasussa.

Somekansan mielestä kuviaan muokkaamalla Kardashian pitää omalta osaltaan yllä epärealistisia kauneusihanteita, jotka ovat pitkällä tähtäimellä ainoastaan haitaksi seuraajille.

– Kun hänestä on niin tottunut näkemään vain sileitä ja kaunisteltuja hänestä, aito kuva hämmentää. Molemmissa kuvissa hän näyttää upealta, mutta erilaiselta, joku kommentoi Redditissä.

– Olen täysin samaa mieltä. Näin itsekin nuo kuvat ja olin sillein, että ”vau”, enkä sen takia, että kuvat näyttäisivät mitenkään huonoilta, komppasi toinen.

– Itse pidän aidosta kuvasta enemmän. Se on hänen oikea naamansa, eikä minkään sovelluksen tekele, jatkoi kolmas.

Kim Kardashian tunnetaan kauneuspiireissä ikonina, jonka jokaista ihonhoitovinkkiä joku alkaa noudattaa.

Kardashian nousi julkisuuteen vuonna 2007, kun hänen perheensä arkea seuraavan Keeping Up With The Kardashians -realitysarjan ensimmäinen jakso esitettiin.

Kim Kardashian on vuosien varrella saanut kuulla runsaasti syytöksiä kauneusleikkauksista ja kehonsa muokkaamisesta, joista lähes kaikki hän on kiistänyt.

Sarjan kuutoskauden jaksossa Kim astui jopa röntgeniin todistaakseen, ettei hänen kuuluisaan ja vuosien varrella selvästi kasvaneeseen takapuoleensa ole lisätty implantteja.