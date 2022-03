Huippuartistien takaa eturiviin – Mikko Laakson uusi musiikkivideo ensinäytössä

Markan desperado pohjustaa toukokuussa julkaistavaa sooloalbumia.

Satakunnasta, Luvian Niemenkylästä kotoisin oleva ja sittemmin helsinkiläistynyt laulaja-lauluntekijä sekä kitaristi Mikko Laakso julkaisee tänään musiikkivideon lähiöiden läpi Datsunillaan ratsastavan kaupunkicowboyn seikkailuista. Markan desperado on toinen singlelohkaisu toukokuussa julkaistavalta sooloalbumilta.

– Markan desperado kertoo tarinan nykyajan kaupunkicowboysta, joka kiertää vuoden 1982 Datsunillaan lähiöitä. Kappaleessa yhdistyy monta elementtiä, kuten melodia, perinteikäs suomalainen vaihtobasso, banjo sekä haitari, Laakso kertoo.

Musiikkivideon on kuvannut ja ohjannut Tuomas "Jankkari" Viiliäinen.

Laakso on valmistunut Bostonin Berklee College of Musicista huippuarvosanoin. Hänen CV:nsä täyttävät pestit niin maailman suurimmilla risteilijöillä Aasiassa ja Karibialla, kuin myös Suomen eturivin artistien kanssa tehdyt keikat ja kiertueet. Hän on esiintynyt muun muassa Michael Monroen, Elastisen, Diandran ja Pete Parkkosen kanssa.

Pandemia-aika kuitenkin putsasi Laakson keikkakalenterin tehokkaasti. Toimettomaksi hän ei kuitenkaan suostunut jäämään.

– Kun korona vei keikat, sain onnekseni Taiken apurahan, joka mahdollisti äänitysten aloittamisen syksyllä 2020. Albumin äänittäminen oli mitä parhainta työtä tähän väliin, kun ammatillinen identiteettini oli keikkatauon myötä hieman hukassa, Bluesbone- sekä Boston Promenade -yhtyeistäkin tuttu Laakso sanoo.

Studiotyöskentelyn lisäksi Laakso on viime aikoina päätynyt myös opettamaan musiikkia.

Mikko Laakson tuleva albumi julkaistaan 6. toukokuuta.