Girls Next Door -tosi-tv-sarjassa nähdyt kaksoset Karissa ja Kristina Shannon kertovat vuosistaan Playboy-kartanossa ja Hugh Hefnerin tyttöystävinä.

The Girls Next Door oli tosi -tv -sarja, joka keskittyi Playboy-kartanossa Hugh Hefnerin kanssa asuneiden tyttöystävien elämään.

Kaksoset Karissa ja Kristina Shannon olivat vuonna 2017 kuolleen Hefnerin viimeisiä tyttöystäviä. Heidän suhteensa kesti vuodesta 2008 vuoteen 2010 asti.

People-lehden mukaan kaksoset olivat vain 18-vuotiaita kun he tapasivat tuolloin 83-vuotiaan Hefnerin.

Esiinnyttyään Playboy-lehdessä siskokset saivat vanhanaikaisen paperikirjeen Hefneriltä. Kirjeessä heitä pyydettiin muuttamaan Hefnerin kartanoon.

Nyt Karissa ja Kristina ovat avautuneet ajastaan Playboy-kartanossa Secrets of Playboy -dokumentissa.

Muutettuaan Los Angelesissa sijaitsevaan Playboy-kartanoon Karissa ja Kristina juhlivat 19-vuotissyntymäpäiväänsä.

– Se oli hetki, kun tajusimme mihin olimme työntäneet päämme, kaksikko kertoo ohjelmassa.

Siskosten väitteiden mukaan Hefner vaikutti ensitapaamisella ”superhermostuneelta” ja tarjosi myös nuorille naisille ”rauhoittavaa pilleriä”.

Karissan mukaan molemmat naiset päihtyivät pahasti saamastaan tabletista.

– Sen jälkeen Hefner painoi päämme haaraväliinsä ja vaati suuseksiä, Karissa väittää.

– Hänen kätensä tärisivät ja hän kosketteli meitä rinnoista. Aivan kuin olisi harrastanut seksiä isoisänsä kanssa. Hefner vain makasi sängyllä ja hoki, että me rakastamme häntä, naiset kertovat.

– Tuon yön jälkeen tuntui, että vartaloni ei enää kuulu minulle. Tunsin, että minua käytettiin hyväksi ja se oli inhottavaa.

Huolimatta Hefnerin väitetystä käytöksestä, naiset päättivät jäädä kartanoon.

– Ei ollut paluuta. Me emme voineet lähteä, he sanovat.

Hefnerillä oli tarkat aikataulut.

– Illallinen alkoi joka perjantai, lauantai ja sunnuntai kello 17. Aloimme juoda jo silloin sen varalta, että hän haluaisi kutsua meidät huoneeseensa.

– Itse asiassa joimme joka ilta, jotta kestäisimme häntä, Karissa kertoo.

Myös sukupuolitaudit levisivät Playboy-mogulin lähipiirissä.

– Me molemmat saimme klamydian. Hefnerin assistentti totesi vain, että niin käy kun on seksuaalisesti aktiivinen.

Naisten mukaan Hefnerin ongelma olikin, ettei hän halunnut käyttää kondomia.

– Hän vain antoi tyttöjen pyyhkiä itsensä puhtaaksi seksin jälkeen, naiset väittävät.

Lopulta Karissa huomasi olevansa raskaana. Asia tuli ilmi verikokeissa, kun hän valmistautui kauneusleikkaukseen.

– Sain puhelun hoitajalta ja menin aivan sekaisin. Mietin, että kuka muu tietää tästä? Pyysin, ettei hoitaja kertoisi asiasta Hughille. En halunnut kenenkään tietävän.

Karissa ei uskonut haluavansa lasta 84-vuotiaan Hefnerin kanssa.

– En halunnut lasta, sillä se olisi vetänyt minut yhä syvemmälle Hefnerin kuplaan. Hän olisi saanut minut liekaan lopullisesti. Inhosin vartaloani. Minusta tuntui kuin sisälläni olisi ollut joku alien.

Sisarukset matkustivat salaa aborttiklinikalle ja raskaus keskeytettiin. Teko aiheutti trauman, mutta Karissa on edelleen täysin varma, että teki oikean ratkaisun.

– Aina kun olin Hughin kanssa, seksi tuntui hyökkäykseltä. Minulle niissä oli kyse raiskauksesta. Hän kontrolloi kaikkea. Olen iloinen, että tein abortin.

Shannonit, Hefner ja Crystal Harris vuonna 2009.

The Girls Next Doorin viimeinen jakso nähtiin elokuussa 2010. Kuusi kuukautta myöhemmin kaksoset ilmoittivat Hefnerille, että he haluavat lähteä kartanosta.

Hefner yritti saada naisia pysymään luonaan, mutta lopulta kolmikon tiet erosivat, kun Hefner meni naimisiin Girls Next Door -sarjan toisen tähden Crystal Harrisin kanssa. Harrisista tuli Hefnerin kolmas ja viimeinen vaimo.

Vielä vuosikymmenenkin jälkeen Karissa ja Kristina joutuvat käsittelemään aikaansa kartanossa.

– Hänellä oli paljon valtaa. Elämä kartanossa muistutti jotain kulttia. Kadotat itsesi kun menet sinne. Paikka oli kuin vankila. Ihmiset menivät siellä rikki.

Juuri ennen Secrets of Playboy -dokumentin julkaisua Playboy-lehti julkaisi oman kannanottonsa ohjelmaan:

– Luotamme näihin naisiin ja vahvistamme heidän tarinansa. Tuemme voimakkaasti kaikkia henkilöitä, jotka jakavat kokemuksiaan. Tämän päivän Playboy ei ole Hugh Hefnerin Playboy, tiedotteessa todetaan.