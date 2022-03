Suosikkisarja Diili alkaa! Yhden kilpailijan käytös saa tuomarit pöyristymään heti ensimmäisessä jaksossa – Jaajo ei ole uskoa kuulemaansa johtoryhmässä

Yhden kilpailijan toiminta kiireen keskellä ei vakuuta Jaajo Linnonmaata ja hänen neuvonantajiaan.

Diilin toisen tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa päästään tutustumaan uusiin kilpailijoihin, joista jokaisella kiiluu voitontahto silmissään. Mustang-joukkueen Isabell saa kuitenkin johtoryhmän äimistymään käytöksellään.

Ensimmäisessä tehtävässä kilpailijoiden tuli järjestää teemaristeily. Risteilyllä oli Jaajon olettamana jaettu jokaiselle oma työtehtävä.

– Isabell, mikä sun rooli siellä laivalla oli? Jaajo kysyy johtoryhmässä.

– Öö… Isabell hämmentyy.

– Kai nyt johtaja antoi sulle jonkun roolin? Sun tehtävä laivalla, kun risteily lähti liikenteeseen? Jaajo kysyy tiukasti, mutta ystävällisesti.

– Mä menin sinne bäkkärin puolelle. Kysyin, että jos on jotain, missä voin jeesaa, niin sanokaa, mutta mieluummin en ole tiellä, ettei se näytä hasardilta. Meillähän ei ollut yläkansi käytössä, niin siinä jonkin aikaa istuskelin, Isabell selittää.

– Ja otit kuvia? Jaajon neuvontantajana toimiva Noora Fageström kysyy.

– Otin kuvia, Isabell vastaa.

– Muu joukkue oli siellä hääräämässä ja hirveä kiire ja sinä olit yläkannella ottamassa kuvia, Noora tarkentaa.

– Joo, Isabell myöntää.

Jaajo ei niele Isabellin selitystä purematta.

Jaajo yrittää pelastaa Isabellin nahan ja tarkentaa, oliko Isabell kuvaamassa siis vieraita, mutta Noora kertoo, että Isabell oli kannella kuvaamassa itseään. Jaajo pöyristyy ja tekee muistiinpanoja vihkoonsa silmiään pyöritellen.

Isabell on neljän lapsen äiti sekä taloushallinnon merkonomi.

31-vuotias Isabell Frondél on syntynyt Songkhlassa, Thaimaassa. Helsinkiläinen Isabell on koulutukseltaan taloushallinnon merkonomi ja lisäksi hän on opiskellut sekä yrittäjyyttä että kiinteistöalaa.

Kilpailuhenkinen Isabell ei tullut Diiliin hakemaan uusia ystäviä. Hän on luonteeltaan suorasukainen ja hän harvoin näkee omassa toiminnassaan mitään parannettavaa. Yrittäjänä toimiva Isabell on neljän lapsen äiti, jonka arki onkin melkoisen kiireistä, Nelosen tiedotteessa kerrotaan.

