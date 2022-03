Will Smith menetti malttinsa Oscar-gaalassa.

OSCAR-GAALASSA nähtiin poikkeuksellinen tilanne, kun näyttelijä Will Smith raivostui palkintojuontoa pitäneelle koomikko Chris Rockille. Rock vitsaili Smithin vaimon, Jada Pinkett Smithin kustannuksella.

Rock kommentoi Pinkett Smithin lyhyttä hiustyyliä. Pinkett Smith sairastaa alopeciaa, jonka oireena on muun muassa kaljuuntuminen.

– Näyttää kuin hän valmistuisi uuteen G.I.-elokuvaan, Rock totesi.

Rock viittasi vitsissään Sotilas Jane (engl. G.I. Jane) elokuvaan vuodelta 1997. Elokuva kertoo Yhdysvaltojen laivaston tiedustelu-upseerista (Demi Moore), joka hyväksytään ensimmäisenä naisena Navy Seals -erikoiskoulutukseen.

Silminnähden vihainen Smith käveli lavalle ja löi Rockia kasvoihin. Sen jälkeen alkoi sanailu.

– Will Smith juuri löi minua helvetin kovaa, häkeltynyt Rock sanoi puoliksi nauraen.

Samanaikaisesti istumaan palannut Smith rupesi huutelemaan Rockille.

– Pidä vaimoni nimi poissa suustasi, helvetti soikoon, Smith karjaisi kahdesti.

– Näin aion tehdä, Rock sanoi hetkellisesti vakavoituneena.

Lue lisää: Will Smith raivostui Chris Rockille – löi kasvoihin suorassa Oscar-lähetyksessä

Julkkikset eivät pitäneet Smithin tempauksesta.

– Näin juuri Will Smithin lyönnin. Olisiko kellään myöhäisillan keskusteluohjelmaa, jota voisin lainata huomenna, Conan O’Brien twiittasi.

O’Brien lopetti viimeisimmän puheohjelmansa juontamisen viime vuonna.

Koomikko Kathy Griffin ei haluaisi willsmithejä omalle keikalleen.

– Kerronpa teille jotain. On todella huono tapa kävellä lavalle ja hyökätä fyysisesti koomikon kimppuun. Nyt meidän kaikkien pitää olla huolissamme siitä, kuka on seuraava Will Smith komediaklubilla tai teatterissa.

– Väkivalta ei ole ok. Hyökkäys ei ole koskaan vastaus. Tämä on jo toinen kerta kun Chris tekee pilaa Jadasta lavalla ja tällä kertaa hän puuttui alopeciaan. Autoimmuunisairaudesta vitsaileminen on väärin. Sen tekeminen tarkoituksella on julmaa. Molemmat tarvitsevat hengähdystauon, näyttelijä Sophia Bush kirjoittaa.

Myös Hollywood- ohjaaja-käsikirjoittaja Judd Apatow tuomitsi Smithin väkivallanteon.

– Will Smith olisi voinut tappaa Smithin käytöksessä on hillitsemätontä raivoa ja väkivaltaa. Nämä henkilöt ovat kuulleet kolmen vuosikymmenen ajan miljoonia vitsejä itsestään. Eivät he ole Hollywoodin keltanokkia. Smith menetti järkensä, Apatow kirjoitti twiitissä, jonka hän on sittemmin poistanut.

Räppäri 50 Cent päätti vääntää Smithin väkivaltaisuuden useaksi vitsiksi.

– Sinun täytyy voittaa Oscar saadaksesi tehdä tällaista paskaa. Kun minä voitan seuraavan kerran, aion läiskiä paskat pihalle muutamasta tyypistä. LOL, räppäri totesi yhdessä monista twiiteistään.

Maanantaiaamun Good Morning Britain -ohjelmassa toimittaja Richard Madeley kohdisti kritiikkinsä koomikko Chris Rockiin.

– Hän on ikävin henkilö, jota olen ikinä haastatellut. Hän oli epämiellyttävä, töykeä ja aggressiivinen. Hänen käytöksensä oli hirveää, toimittaja avautui