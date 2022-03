Will Smithin poika Jaden, 23, täräytti mielipiteensä isänsä ylilyönnistä – somekansa hämmentyi erikoisesta kannanotosta

Will Smithin poika Jaden pitää isänsä puolia huomiota herättäneessä somepostauksessa.

23-vuotias Jaden on näyttelijäpari Jada ja Will Smithin vanhin lapsi.

Will Smithin nuorempi poika Jaden Smith, 23, on ottanut kantaa isänsä ympärillä pyörivään Oscar-kohuun. Itsekin näyttelijänä uraa luova Jaden julkaisi oman mielipiteensä välikohtauksesta sosiaalisessa mediassa pian tapahtuneen jälkeen.

– Näin homma hoidetaan meillä, Jaden kirjoitti Twitterissä.

Asiasta uutisoivat muun muassa Independent sekä People.

Jadenin twiitti sai ristiriitaisen vastaanoton. Moni ymmärsi kommentin niin, että heidän perheessään erimielisyydet on sallittua selvittää väkivalloin. Toiset taas näkivät kannanotossa perheen, joka on valmis pitämään toistensa puolia.

– Vitsi oli huono, mutta toisen lyöminen on väärin, joku tiivisti Twitterissä.

– Sinulle taisi tulla kirjoitusvirhe. Uskon sinun tarkoittaneen: ”Häpeän isäni käytöstä”, joku sanoi sarkastisesti.

– Mies puolustaa vaimoaan valtakunnallisessa televisiossa, siinä ei ole mitään hävettävää. Isäsi on mahtava, joku puolusti.

– Naulan kantaan, poikaseni. Jos perheettä häpäistään julkisesti, sietääkin kuulla kunniansa, sanoi toinen.

Smithin muut perheenjäsenet eivät ole tiettävästi kommentoineet tapahtunutta tähän mennessä. Will Smithillä ja hänen vaimollaan Jada Pinkett Smithillä on poikansa lisäksi 21-vuotias tytär Willow. Smithillä on myös vanhempi poika edellisestä avioliitostaan Sheree Smithin kanssa.

Will Smithiä koskeva Oscar-kohu sai alkunsa, kun koomikko Chris Rock meni heittämään roisia vitsiä hänen vaimonsa hiustyylistä kaiken kansan edessä. Vitsi meni näyttelijällä yli hilseen, sillä hänen puolisonsa tiedetään sairastavan hiustenlähtöä aiheuttavaa tautia.

Lue lisää: Will Smith raivostui Chris Rockille – löi kasvoihin suorassa Oscar-lähetyksessä

Smithin lyötyä Rockia kasvoihin suorassa lähetyksessä muiden julkkisten naamat venähtivät yleisössä. Moni Hollywood-tähti on sittemmin tuominnut Smithin teon sosiaalisen median välityksellä.

Myös Los Angelesin poliisi on ottanut kantaa välikohtaukseen. Independentin mukaan poliisi ei aio aloittaa asiassa tutkintaa asianosaisten toiveesta. Rockilla on kuitenkin mahdollisuus vielä muuttaa mieltää, jolloin tapauksesta voidaan aloittaa rikostutkinta.

Tilaisuutta järjestävä taho ei ole vielä ilmoittanut ylilyönnin aiheuttamista seurauksista Oscar-tapahtuman tai Will Smithin osalta.

Voittopuheessaan Smith pyysi käytöstään anteeksi nimenomaan organisaatiolta sekä kollegoiltaan yleisesti. Chris Rockille hän ei osoittanut minkäänlaista anteeksipyyntöä.

Lue lisää: Kommentti: Kaikki osapuolet menivät Oscar-gaalassa liian pitkälle – järkyttävän tempauksen juuret juontavat todellisuudessa jo vuosien taakse