Will Smithin ja Jada Pinkett Smithin avioliitto on kestänyt yli 20 vuotta – rakkaustarinaan mahtuu värikkäitä käänteitä ja liiton ulkopuolisia suhteita

Will ja Jada tapasivat 1994. Deittailu alkoi seuraavana vuonna.

Smitheillä on avoin liitto.

Will Smithin ja Jada Pinkett Smithin avioliitto on kestänyt jo yli 20 vuotta.

Parin rakkaustarinaan mahtuu monenlaisia käänteitä. Viimeisin nähtiin viime yönä Oscar-gaalassa, kun juontaja Chris Rock vitsaili Pinkett Smithin hiuksista.

Vitsi oli liikaa Will Smithille, joka käveli lavalle ja löi juontajaa kasvoihin.

Tuntia myöhemmin Smith voitti parhaan miesnäyttelijän Oscarin elokuvasta King Richard: Williamsien tarina.

Kiitospuheessaan Smith pyysi anteeksi – mutta ei Rockilta.

Hän totesi myös olevansa aina perheensä puolella.

– Puolustan perhettäni aina raivokkaasti, Smith aloitti kiitospuheensa.

Will Smith meni ensimmäisen kerran naimisiin näyttelijäkollega Sheree Zampinon kanssa vuonna 1992.

Liitto lähti väärille raiteille jo häiden jälkeen, kun Smith tajusi tehneensä ison virheen.

– Se oli omituisin tunne, mitä olen koskaan kokenut. Muistan, että istuimme The Palmissa illallisella, ja minun täytyi nousta ylös paikaltani, kun sain yhtäkkiä tunteen, että en ole sen ihmisen kanssa kenen kanssa minun pitäisi olla, Smith kertoi Red Table Talk -tv-ohjelmassa.

Näyttelijä suuntasi illallispöydästä suoraan vessaan piiloon.

– Menin vessaan ja romahdin kyyneliin. Istuin vessakopissa ja itkin hallitsemattomasti. Samalla myös nauroin. Tiesin, että Jada (Pinkett Smith) on nainen, kenen kanssa minun pitäisi olla, mutta en aikonut ottaa koskaan avioeroa, Smith selitti.

Smithin ja Zampinon avioliitosta syntyi poikalapsi Trey, mutta liitto päättyi silti kolme vuotta myöhemmin eroon.

Smith ja Jada Pinkett tapasivat toisensa ensimmäisen kerran samana iltana, kun Smith ja Zampino tapasivat. Tämä tapahtui erään tv-ohjelman kulissien takana. Sen jälkeen kaksikko ei tavannut uudestaan kunnolla ennen kuin avioero oli ehtinyt astua voimaan.

He kävivät yhdessä ravintolassa ja juttelivat hyvän tovin. Smith ja Jada Pinkett kertoivat molemmat, että he tunsivat heti keskinäisen yhteyden, mutta suhde ei edennyt fyysiselle tasolle ennen kuin avioero astui voimaan.

Kun Smith oli allekirjoittanut avioeropaperit, hän soitti välittömästi Jadalle. Hän kysyi, että mitä kuuluu, ja lähes samaan hengenvetoon, että tapaileeko Jada ketään?

– Hän sanoi, että ööh, en. Vastasin, että hyvä, nyt tapailet minua, Smith muistelee.

Pariskunta meni naimisiin vain kaksi vuotta myöhemmin. He saivat kaksi lasta: Jadenin ja Willow’n.

Vuonna 2015 pariskunta oli erota.

Tuolloin 17 vuotta aviossa olleiden Smithien liiton kerrottiin olleen pitkään karikkoinen ja lehtitietojen mukaan pari oli uupunut pitämään kulisseja yllä.

– Vain muste puuttuu avioeropapereista, eräs lähde kertoi tuolloin Radar Onlinelle.

Myöhemmin Smith kertoi, ettei ero olisi ollut oikea ratkaisu.

– Olen eronnut kerran, en halunnut erota uudelleen, Smith sanaili.

– Liittomme särkyi, mutta palasimme yhteen. Meidän piti laatia uudet säännöt ja ottaa uusi, täysin erilainen, suunta.

Smithien liitto on ollut otsikoissa myös avioliiton ulkopuolisten suhteiden vuoksi.

Smith vahvisti viime vuonna miestenlehti GQ:n haastattelussa sitkeät huhut siitä, että he olisivat tehneet vaimonsa kanssa erityisen sopimuksen.

Smithin mukaan he ovat sopineet liittonsa aikana avoimesta suhteesta, eli he eivät ole aina harjoittaneet yksiavioisuutta.

– Meillä on ollut merkityksellisiä ja pitkiä keskusteluja siitä, millainen on täydellinen suhde. Mikä on täydellinen tapa kommunikoida pariskuntana? Smith kuvaili.

– Suurimmaksi osaksi meidän suhteessamme olemme valinneet ajatella niin, ettei yksiavioisuus ole ainoa täydellinen tapa toteuttaa suhdetta.

– En suosittele meidän tapaamme kaikille, mutta olemme antaneet toisillemme vapauden ja ehdottoman tuen, joka on minun mielestäni rakkauden korkein muoto, Smith sanoi.

Jada Pinkett Smith on puolestaan yhdistetty laulaja August Alsinaan.

Alsina väitti tv:ssä, että hän oli saanut Smithin siunauksen suhteelle.

– Istuimme alas Willin kanssa ja kävimme keskustelua heidän suhteensa muutoksesta avioliitosta elämänkumppanuuteen. Hän antoi minulle siunauksensa, Alsina kertoi tuolloin tv:ssä.

Myöhemmin Smith myönsi, ettei hän ollut ainoa, jolla oli avioliiton ulkopuolisia suhteita.